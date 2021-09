Lucchese macht’s mit Köpfchen

Lampertheim. Dramatik pur in Lampertheim: Das Lokalderby in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hat einen jubelnden Gastgeber gesehen. Durch ein Kopfballtor von Vincenzo Lucchese in der Nachspielzeit (90.+2.) gewannen die Azzurri das Duell gegen den TV Lampertheim vor 80 Zuschauern im Adam-Günderoth-Stadion mit 3:2 (2:0).

„Unser Sieg kam am Ende sicherlich glücklich zustande, aber aufs gesamte Spiel war er nicht unverdient“, freute sich Azzurri-Trainer Martin Göring nach dem Abpfiff vor allem darüber, drei wichtige Punkte für sich verbucht zu haben. „Wir haben das Derby gewonnen und jetzt sechs Zähler auf dem Konto, da sieht die Welt schon wieder besser aus“, wusste der Azzurri-Coach natürlich, dass der Verlierer das Stadtduells erst einmal mit den Niederungen der Tabelle vorliebnehmen muss.

Dieser Umstand beschäftigte auch TVL-Pressewart Frank Willhardt. „Jetzt stehen wir mit nur drei Punkten auf Platz 14 in der Tabelle. Es ist schwer, wieder da unten rauszukommen“, hätte Willhardt gerne auf die dritte Niederlage in Folge verzichtet. „Bis kurz vor Schluss stand es ja 2:2, und mit diesem Punkt hätten wir schon besser leben können“, bedauerte Willhardt den späten Siegtreffer der Azzurri. „Insgesamt ist unsere Niederlage schon sehr unglücklich zustande gekommen“, bezog Willhardt darin auch die erste Hälfte des Derbys ein.

Umstrittener Handelfmeter

Die Gäste, die in Abwesenheit von Chefcoach Christian Schmitt, der im schon länger geplanten Kurzurlaub weilt, von Co-Trainer Calogero Presti gecoacht wurden, erlebten Mitte der ersten Halbzeit sehr unglückliche Momente. So entschied in der 22. Minute Schiedsrichter Suat Sen (SG Dornheim) auf Handelfmeter für die Azzurri, Nunzio Pelleriti ließ die Hausherren über das 1:0 jubeln. „Wenn es in der Kreisoberliga einen Video Assistant Referee gäbe, hätte es diesen Handelfmeter wohl nicht gegeben“, meinte Willhardt. Nur wenig später sollte es für die Gäste aber noch unglücklicher kommen. „Eine Hereingabe von Joey Guttschalk hat ein TVL-Spieler ins eigene Tor befördert“, nahm Azzurri-Coach Martin Göring das 2:0 (32.) trotz Eigentor natürlich wohlwollend zur Kenntnis. „Die Entstehung dieses Tors war schon sehr unglücklich, aber wenn da keiner hingeht, warten die Azzurri-Angreifer dahinter einschussbereit“, zeigte Willhardt Verständnis für den Unglücksraben.

War in der bisherigen Saison oft die zweite Hälfte die schwächere der Turner, so erwischten die Gäste am Sonntag einen richtig guten Start in den zweiten Spielabschnitt. „Jan Riffel musste sofort nach Wiederanpfiff eine Glanzparade gegen Timo Rodovsky auspacken“, sah Azzurri-Trainer Göring, wie seine Mannschaft die Zügel locker ließ. Stattdessen waren nun die Gäste mit dem Jubeln an der Reihe, als Manuel Betzga mit dem Anschlusstor zum 2:1 (60.) die Dinge wieder spannend machte. Es sollte für den TVL sogar noch besser kommen, kaum zehn Minuten später traf Noah Keller zum 2:2-Ausgleich (70.). „Ich fand, dass das Spiel von beiden Seiten eher ein Sommerkick war, aber so etwas darf uns natürlich nicht passieren“, bemängelte Göring, wie die Hausherren ihre 2:0-Führung aus der Hand gaben.

Danach wurden die Italiener wieder wacher. Eric Kamprath im TVL-Tor durfte sich zweimal bei Vorstößen der Platzherren mit Glanzparaden gegen Lucchese und Leon Holzinger auszeichnen. „In den letzten zehn Minuten gab es noch eine Szene, in der einer unserer Spieler im Strafraum umgestoßen wurde, aber es gab keinen Elfmeter“, hätte sich Willhardt hier einen Strafstoß für die Gäste durchaus vorstellen können.

Diese mussten die Schlussphase nach einer zehnminütigen Zeitstrafe zu zehnt bestreiten. „Er hatte schon Gelb, insofern ging das wohl in Ordnung, aber es war natürlich bitter, die Schlussphase in Unterzahl spielen zu müssen“, schien Willhardt das Unheil für den TVL schon zu ahnen. So war es bei den Azzurri Standardspezialist Sascha Weisel, der mit seinem Eckball den Kopf von Vincenzo Lucchese fand, der zum umjubelten 3:2 (90.+2.) für die Platzherren einköpfte. Danach wurden zwar noch weitere drei Minuten nachgespielt, aber ein weiteres Tor sollte es in diesem Derby nicht mehr geben.