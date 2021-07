Linsmayer wechselt von Sandhausen zu Aufsteiger Ingolstadt

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen und Mittelfeldspieler Denis Linsmayer gehen nach acht Jahren wie erwartet getrennte Wege. Der 29-Jährige spielt künftig für den Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt 04, wie beide Vereine am Freitag mitteilten. Nach Angaben des FCI ist der Wechsel ablösefrei. Linsmayer bestritt für Sandhausen 249 Zweitliga-Parteien und ist damit Rekordspieler der Kurpfälzer. Sandhausen, das zum Saisonauftakt Fortuna Düsseldorf mit 0:2 unterlag, tritt am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Jahn Regensburg an.

