Lindenhof träumt groß

Mannheim. Beim MFC 08 Lindenhof weht ein neuer Wind. Angeführt vom ambitionierten Trainer Patrick Heinzelmann und beflügelt von hochkarätigen Neuzugängen will das Team vom Promenadenweg ein ernsthaftes Wörtchen in der Kreisliga mitreden. Dabei wirkt der Saisonstart vielversprechend: Siege gegen den VfR Mannheim II (2:1) und Hemsbach (5:3), eine Niederlage gegen Aufstiegsfavorit Viernheim (1:3).

„Punktemäßig sind wir im Soll“, zeigt sich Heinzelmann zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen. „Spielerisch sind wir aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Nach so einer langen Pause ist das aber auch normal, zudem müssen wir einige Spieler erst integrieren.“

Timo Staffeldt gilt als Königstransfer des MFC 08 Lindenhof. © Berno Nix

Der 32-jährige Coach, der sich selbst als „erfolgsbesessen“ bezeichnet, hat die Corona-Zeit genutzt und verbrachte viele Stunden am Telefon, um neue Spieler zu akquirieren. „Wir haben im Verein schon früh besprochen, was nötig ist, um eine schlagkräftige Truppe beisammen zu haben. Durch meine aktive Karriere habe ich ein gut ausgebautes Netzwerk, zudem hatten wir bei manchen Transfers auch Glück, weil wir einfach früher dran waren als andere Vereine.“

Aktiv auf dem Transfermarkt

Die Transfers beeindrucken. Vom FV 03 Ladenburg stieß das Offensiv-Duo Tobias Baumann und Felix Schreckenberger zu den „08ern“, beide netzten schon in der bisherigen Saison. Mit Yusuf Demirci kam ein Eigengewächs mit Landesligaerfahrung zurück an den Promenadenweg, auch er zeigte sich in den bisherigen Spielen treffsicher. In den Schatten gestellt werden diese Transfers allerdings von einem absoluten Ausnahmeneuzugang in der Kreisliga. Mit Timo Staffeldt hat der MFC einen ehemaligen Bundesliga-Profi in den eigenen Reihen. Der 37-Jährige lief für den Karlsruher SC im deutschen Oberhaus auf, auch in der Zweiten Liga war der Mittelfeldmann für den KSC aktiv. „Seine Persönlichkeit ist überragend. Er ist kein Typ, dem man direkt anmerkt, welche Erfolge er schon in seiner Karriere gefeiert hat“, lobt Heinzelmann die Bodenständigkeit von Staffeldt, will aber auch direkt zu hohe Erwartungen dämpfen: „Timo hat jetzt zwei Jahre kein Fußball gespielt, er braucht noch Zeit, um wieder richtig fit zu werden. Dennoch ist seine Erfahrung auf dem Platz spürbar und wenn er wieder bei 100 Prozent ist, wird er ein außergewöhnlicher Spieler in dieser Liga sein.“

Die positiven Schlagzeilen lassen in der Liga aufhorchen, so mancher Trainer hat auch den MFC in Sachen Aufstieg auf dem Schirm. Für Heinzelmann ist das noch zu früh: „Ja wir haben den Kader verbessert, und ich wünsche mir auch, dass ein neuer Zug in den Verein kommt. Dennoch wollen wir uns in dieser Saison erst einmal im oberen Tabellendrittel etablieren und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“ Der nächste Sieg soll schon am Sonntag in Reilingen eingefahren werden. bah