Lilien wollen „alles raushauen“

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 will sich im Spitzentrio der 2. Fußball-Bundesliga festsetzen. „Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir auf alles reagieren können, was der Gegner anbietet“, sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht einen Tag vor dem Freitag-Spiel (18.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf. „Wir müssen von Anfang an klarmachen, dass sie hier am Bölle keine Chance haben. Wir wollen auf dem Platz brennen und alles raushauen.“

In zwölf Zweitligaspielen ging es bei diesen zwei Clubs immer um alles oder nichts: Unentschieden gab es nicht. Siebenmal gewannen die Düsseldorfer und fünfmal die Lilien. Nicht nur deshalb warnte Darmstadts Coach davor, die Gäste nicht zu unterschätzen. „Ich freue mich wahnsinnig auf das Duell zweier Traditionsmannschaften“, sagte Lieberknecht. Die Rheinländer sind 13., die Lilien Liga-Dritter. dpa