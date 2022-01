Lilien lassen Chance auf Platz 1 liegen

Darmstadt. Chance vertan: Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hätte mit einem Heimsieg gegen den Karlsruher SC am Samstagabend nicht nur die Tabellenführung übernehmen, sondern sich auch im Kampf um die Aufstiegsplätze ein kleines Polster erarbeiten können. Doch die Südhessen konnten die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen und kamen nur zu einem 2:2 (0:1)-Unentschieden. Trotzdem war bei den Südhessen nach Abpfiff keiner richtig traurig.

„Für mich absolut okay, es gibt kein griesgrämiges Gesicht. Wir nehmen das mit“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht und fügt an: „Wir können den Finger in die Wunde legen, was wir besser machen müssen.“ Gegen den KSC ließen die Lilien die bisher in dieser Saison gezeigte Effizienz vermissen. So reichte es nur zu zwei Treffern durch Klaus Gjasula (48. Minute) und Fabian Holland (51.), während eine Fülle weiterer Möglichkeiten vergeben wurden.

Klaus Gjasula erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für die Lilien.

Die größte Gelegenheit ließ Thomas Isherwood aus, der in der Schlussphase den Ball freistehend aus wenigen Metern am rechten Pfosten vorbeischob. „Ich weiß selbst, dass ich zwei machen muss. Das waren keine Hundertprozentigen, das waren Tausendprozentige“, sagte zudem Angreifer Luca Pfeiffer, der in dieser Saison schon zwölf Tore erzielt hatte und diesmal zu den Spielern gehörte, die sich beim Vergeben der Chancen besonders hervortaten.

KSC mit Rückenwind zu 1860

Der KSC, der mit 26 Punkten weiter Zehnter ist, kann indes selbstbewusst zum Achtelfinalspiel im DFB-Pokal beim Drittligisten 1860 München am Dienstag (18.30 Uhr) fahren. Trotz der insgesamt guten Leistung in Darmstadt sollten die Badener in München aber ein Problem in den Griff bekommen, das sie immer wieder plagt: die vielen Gegentore kurz nach der Halbzeitpause. Kapitän Jérôme Gondorf fand das „unbegreiflich. Und es passiert einfach zu oft, dass wir da nicht da sind. Dass wir immer Zeit brauchen und gefühlt einen Rückschlag. Das bringt uns in die Bredouille.“ dpa

