Lieberknecht wartet auf Verstärkungen

Darmstadt. 22 Feldspieler und drei Torhüter standen bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Platz, als Torsten Lieberknecht (Bild) am Samstagnachmittag seine erste Einheit als neuer Trainer des SV Darmstadt 98 leitete. „Es war ein guter Beginn“, sagte der 47-Jährige im Anschluss an die 90 Minuten. Wie viele Spieler aus dieser Auswahl für den Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga in fünf Wochen in Frage kommen, ist aber völlig offen.

AdUnit urban-intext1

Denn es hatten sich zahlreiche U-19-Talente unter die Profis gemischt. Dazu verpassten sieben Spieler aus dem Kader der Vorsaison verletzungsbedingt den Trainingsauftakt, darunter Routinier Tobias Kempe (Nasen-Operation) und Mittelfeldspieler Marvin Mehlem (Reha nach Knie-Operation). Der neue Außenverteidiger Frank Ronstadt (Würzburger Kickers) komplettierte mit seiner Bänderverletzung am Knöchel die schon recht lange Verletzungsliste.

© dpa

Dennoch waren mit den Torhütern Morten Behrens (1. FC Magdeburg) und Steve Kroll (SpVgg Unterhaching), Außenverteidiger Emir Kahic (SC Altach/Österreich), Innenverteidiger Jannik Müller (DAC Dunajská Streda/Slowakei) und Angreifer Phillip Tietz (SV Wehen Wiesbaden) mehrere Neuzugänge dabei.

Die Verantwortlichen am Böllenfalltor wissen, dass noch Verstärkung nötig sein wird, um den angestrebten einstelligen Tabellenplatz erneut zu erreichen und die Abgänge von fünf Stammspielern der vergangenen Saison zu kompensieren. Der abgewanderte Torjäger Serdar Dursun (Fenerbahce Istanbul/Türkei) war noch einmal als Trainingskiebitz vor Ort. Nicht mehr dabei sind auch Victor Pálsson (FC Schalke 04), Immanuel Höhn (SV Sandhausen), Lars Mai (Bayern München) und Nicolai Rapp (Union Berlin/beide Leihende).

AdUnit urban-intext2

„Die Kaderplanung ist noch nicht fertig“, bestätigte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. „Es werden sicherlich noch ein paar Neuzugänge kommen.“ Lieberknecht, der Nachfolger von Markus Anfang (zu Werder Bremen) betonte: „Der Kader ist nicht vollständig.“

Gesucht werden bei den Lilien noch ein Stürmer, ein Sechser und ein Innenverteidiger. „Die Positionen stehen auf der Prioritätenliste an erster Stelle“, so Lieberknecht. Sein Wunsch sei es, „dass der ein oder andere Spieler im Trainingslager schon aufschlägt“. Vom 26. Juni bis 3. Juli geht es für die Südhessen traditionell ins Schwarzwald-Örtchen Lautenbach.

AdUnit urban-intext3

„Ich arrangiere mich aber immer mit den Gegebenheiten, die da sind, und versuche die, die da sind, bestmöglich vorzubereiten, damit Neue auch schnell integriert werden“, erklärte der Ex-Duisburger. Eine Option könnte eine erneute Ausleihe von Rapp sein. „Er ist sicher ein Spieler, der für uns interessant werden kann. Aber wir beschäftigen uns auch mit anderen Personalien“, so Wehlmann. dpa (Bild: dpa)

AdUnit urban-intext4