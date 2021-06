Lewandowski droht das frühe Aus

St. Petersburg. Robert Lewandowski verzog völlig frustriert das Gesicht, dann stapfte der Super-Stürmer schnellstmöglich in die Kabine. Wieder einmal erlebte der Weltfußballer mit der polnischen Nationalmannschaft auf der großen EM-Bühne eine herbe Enttäuschung. Statt seine herausragende Torquote aus der Bundesliga zu veredeln, droht Lewandowski das frühe Aus. Das Team um den 32 Jahre alten Torjäger legte am Montag in St. Petersburg mit dem 1:2 (0:1) gegen Slowakei einen Fehlstart hin und steht im zweiten Gruppenspiel gegen Ex-Weltmeister Spanien am Samstag (21 Uhr) schon gewaltig unter Druck.

AdUnit urban-intext1

Ein Eigentor des unglücklich angeschossenen polnischen Keepers Wojciech Szczesny (18.) und ein Treffer von Milan Skriniar brachten vor rund 20 000 Zuschauern die Entscheidung zugunsten der Slowaken. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Karol Linetty (46.) war zu wenig, zumal die Polen nach der Gelb-Roten Karte für Grzegorz Krychowiak (62.) in Unterzahl agierten.