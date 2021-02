Augsburg. Trotz des nächsten Rückschlags im Kampf um die Champions League überwog bei Bayer Leverkusen und Pechvogel Niklas Lomb die Erleichterung. Der Ersatztorhüter freute sich besonders über den Last-Second-Ausgleich von Retter Edmond Tapsoba (90.+4), doch wegen seines großen Missgeschicks entwich ihm nach dem 1:1 (0:1) beim FC Augsburg auch ein Seufzer. „Das ärgert mich natürlich brutal, dass ich so gepatzt habe“, sagte der 27-Jährige. „Die Mannschaft hat versucht, mir zur helfen. Das haben sie mit dem Ausgleich in letzter Sekunde geschafft. Schade, dass es nur zu einem Punkt gereicht hat.“

Nach nur drei Siegen in den vergangenen 13 Pflichtspielen verliert Leverkusen den Anschluss an die Königsklassen-Ränge. „Unser Anspruch ist ein anderer. Wir wollen hier gewinnen“, sagte Trainer Peter Bosz. „Aber wenn man den Spielverlauf sieht und wie die Jungs bis zum Ende gekämpft haben – Kompliment an die Spieler.“ Nach einem Rückpass von Timothy Fosu-Mensah hatte der für den verletzten Lukas Hradecky aufgebotene Lomb am Ball vorbeigetreten. Niederlechner hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz einzuschieben (5.). dpa