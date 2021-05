Leverkusen holt Seoane als Trainer

Leverkusen. Bayer Leverkusen bleibt seiner Linie treu und forciert mit dem neuen Cheftrainer Gerardo Seoane die attraktive Spielweise. Auf dem schwierigen Trainermarkt hat sich der Fußball-Bundesligist schnell für eine Neuausrichtung in der sportlichen Leitung entschieden und mit dem Schweizer einen begehrten Coach für die neue Saison verpflichtet. „Mit Seoane wollen wir wieder angreifen. Er ist dreimal in Folge mit den Young Boys Bern Schweizer Meister geworden – und das mit einer offensiven Spielidee“, begründete Sportdirektor Simon Rolfes die Entscheidung. Damit endet die Zusammenarbeit mit Hannes Wolf an diesem Wochenende nach knapp zwei Monaten, in denen der vom DFB ausgeliehene Coach den Leverkusenern die Teilnahme an der Europa League sicherte. dpa

