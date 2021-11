Leipzig ohne Fans und ohne Punkte

Leipzig. Geister-Tristesse nach der Gala in der Champions League: Vizemeister RB Leipzig bekommt einfach keine Konstanz in seine Leistungen und hat in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen verdient mit 1:3 (0:2) verloren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vier Tage nach dem 5:0 beim FC Brügge war das erneut von Co-Trainer Achim Beierlorzer betreute Team nicht wiederzuerkennen und lag schon zur Halbzeit durch Tore von Florian Wirtz (21. Minute) und Moussa Diaby (34.) zurück. André Silva (62.) verkürzte zwar, doch Jeremie Frimpong (64.) sorgte kurz darauf für die Entscheidung. In der 88. Minute traf Leipzigs Dominik Szoboszlai mit einem Handelfmeter nur den Pfosten. Durch die Niederlage verpasste es RB, auf einen Königsklassen-Platz zu springen und Leverkusen zu überholen.

Vier Tage nach der 5:0-Party im ausverkauften Stadion des FC Brügge erlebte RB in der eigenen Arena das Kontrastprogramm – und kam damit überhaupt nicht zurecht. Griffigkeit, Mentalität, Einsatz passten nicht, obwohl der für den coronakranken Jesse Marsch an der Linie stehende Beierlorzer auf dies Sieger-Elf aus Belgien gesetzt hatte. dpa