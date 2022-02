Legende Scholes zählt Rangnick an

Mannheim. In der Premier League geht es nicht nur auf dem Feld ein wenig rauer zu. Das erlebt nun Trainer Ralf Rangnick beim kriselnden Traditionsclub Manchester United.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Manchester United

Nur neun Punkte aus sechs Spielen im Jahr 2022, dazu die Pokal-Blamage gegen Middlesbrough: Beim englischen Fußball-Erstligisten läuft es nicht und die Kritik an Trainer Ralf Rangnick wird immer lauter. Der Ex-Coach der TSG Hoffenheim folgte im November auf den glücklosen Ole Gunnar Solskjaer, dessen Entlassung laut ManU-Legende Paul Scholes logisch gewesen sei. Doch auch mit Rangnick ist der langjährige Mittelfeldmann der „Red Devils“ unzufrieden, wie er bei BT Sport durchblicken ließ. „Das ist Manchester United, sie sollten auf jeder Position am besten besetzt sein.“

Und das sei mit Rangnick auf der Trainerbank eben nicht der Fall, weil der Ex-Hoffenheimer seiner Meinung nach eher ein Sportdirektor sei: „Er hat von den letzten zehn Jahren vielleicht zwei Jahre als Trainer gearbeitet. Das reicht einfach nicht. Ich mag ihn als Menschen, aber man merkt seine fehlende Trainer-Erfahrung der letzten Jahre. Die Mannschaft wirkt nicht wie ein Team, sondern wie eine Gruppe Individualisten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fast niemand interessiere sich mehr für United, weil es „chaotisch“ zugehe, polterte Scholes: „Wenn man sich das Spiel anschaut, dann sieht man, dass die Spieler überall sind, nur nicht auf ihrer Position.“

Jeder macht also offenbar, was er will. Weshalb es ganz gut ins Bild passt, dass die Profis laut „ESPN“ Rangnicks Co-Trainer Chris Armas intern Ted Lasso nennen. Eine Referenz auf die gleichnamige Comedy-Serie, in der College-Football-Trainer Ted Lasso plötzlich Coach eines mittelmäßigen englischen Premier-League-Teams wird. Gary Neville, eine weitere ManU-Ikone, macht das richtig wütend. In seinem Podcast wird er in Richtung der Spieler sehr deutlich: „Das sie die Nummer zwei von Ralf Rangnick Ted Lasso nennen, ist nicht einmal im Ansatz lustig und ist nicht nur despektierlich, sondern widerlich.“

Beim enttäuschenden 1:1 gegen den FC Southampton überzeugte immerhin erneut Jadon Sancho. Der Ex-Dortmunder erzielte sein zweites Premier-League-Tor, nachdem er zu Saisonbeginn nicht in Schwung gekommen war. „Schön zu sehen, dass Sancho endlich seine Füße findet, die beim BVB so faszinierend waren“, twitterte England-Legende Gary Lineker. Auch Rangnick war zufrieden: „Das ist der Jadon Sancho, den ich aus der Bundesliga kenne.“ Milder gestimmt hat das aber Legende Scholes trotzdem nicht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Aston Villa

Solch ein Trip auf eine Insel, der kann entspannend sein. Nur das Philippe Coutinho gerade keinen Urlaub macht. Befreit wirkt der Brasilianer aber trotzdem. Nach trostlosen Jahren beim FC Barcelona und beim FC Bayern findet der 29-Jährige bei Aston Villa gerade wieder zu der Form zurück, die ihn einst zu einem der begnadetsten Fußballer auf diesem Planeten machte. Im Januar lieh der Club aus Birmingham den Offensivmann vom FC Barcelona aus – und seitdem erzielte Coutinho in vier Partien zwei Treffer und legte noch dazu zwei Tore auf.

Keine Frage: Der Brasilianer kann froh sein, dass sich ein ehemaliger Mitspieler an ihn erinnerte. Beim FC Liverpool trumpfte er von 2013 bis 2018 auf und stand damals in einer Elf mit „Reds“-Legende Steven Gerrard, der nun bei Aston Villa auf der Trainerbank sitzt. Und der gerät ins Schwärmen, wenn er über Coutinho spricht. „Es handelt sich um einen Menschen und Spieler von Weltklasse. Gemeinsam mit Coutinho auf dem Platz zu stehen, war eine großartige Erfahrung, denn er war auf einem Niveau, auf dem sich nur wenige Fußballer befinden.“

Für 33 Millionen Pfund kann der Club den 29-Jährigen im Sommer fest verpflichten. Momentan sieht es ganz stark danach aus.