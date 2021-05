Lautern atmet auf, Dresden zieht davon

Dresden/Kaiserslautern. Dynamo Dresden ist dem direkten Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ein großes Stück näher gekommen, der 1. FC Kaiserslautern hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Drittliga-Spitzenreiter machte am Samstag mit einem Sieg gegen Viktoria Köln seine Hausaufgaben und profitierte zudem von den Patzern der Konkurrenz. „Es war ein sehr großer Schritt“, sagte Trainer Alexander Schmidt nach dem 2:0-Sieg Die Dresdner führen die Tabelle zwei Spieltage vor Schluss mit 69 Punkten an, gefolgt von Rostock (67), 1860 München (65) und Ingolstadt (65).

AdUnit urban-intext1

Im Kampf um den Klassenerhalt konnte der 1. FC Kaiserslautern einen wichtigen Sieg holen. Die Pfälzer ließen sich gegen den KFC Uerdingen auch von einem frühen Rückstand nicht beirren und gewannen mit 4:1. „Nach dem 0:1 mussten wir uns auch erst mal schütteln. Aber die Jungs haben das überragend gemacht“, lobte Trainer Marco Antwerpen. dpa