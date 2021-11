Am Ende kam es wie so oft in dieser Kreisliga-Saison: Lars Leonhardt schießt seinen TSV Neckarau zum Sieg. Gegen den Tabellenletzten aus Friedrichsfeld zündete der Toptorjäger allerdings erst sehr spät und brauchte bis zur 86. Minute für seinen goldenen Treffer zum 1:0-Endstand.

Für Neckarau bedeutet der erneute Dreier Platz sechs in der Tabelle, für Leonhardt bedeutet sein Treffer

...