Lampertheim nach der Pause furios

Lampertheim. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße ist dem TV Lampertheim eindrucksvoll die Revanche für die deutliche 0:5-Hinspielniederlage vom 7. August bei Alemannia Groß-Rohrheim gelungen. Beim auch in der Höhe verdienten 4:1 (0:1)-Erfolg profitierten die Lampertheimer auch davon, dass Marcel Eckhardt, der fünffache Torschütze aus dem Hinspiel, verletzungsbedingt nicht spielte.

„Aber auch wir pfeifen personell aus dem letzten Loch. Und ohne erfahrene Spieler wie Mirko Wegerle, Manuel Piechotta, Marc Christopher Schader und Joshua Schöner lässt es sich schwer gegen eine Mannschaft wie Alemannia Groß-Rohrheim spielen“, erwähnte Lampertheims Trainer Karl-Heinz Göbel.

Alemannia gibt zunächst Ton an

Henrik Wegerle (l.) erzielte das 2:1 für den TV Lampertheim. © Berno Nix/Julian Lösch

Gerade in der ersten Halbzeit zeigten die Gäste aus Groß-Rohrheim, dass sie nicht umsonst im oberen Drittel der Kreisoberliga beheimatet sind. Die Gäste kombinierten gefällig und erarbeiteten sich so manche Chance. Aber schon in diesem Spielabschnitt hielt der TV Lampertheim gut dagegen. Das einzige Tor vor der Pause erzielte allerdings die Groß Rohrheimer Mannschaft von Trainer Georg Eckhardt. Chris Geymeier, zu Saisonbeginn von Eckhardts Heimatverein TSV Elmshausen gekommen, unterlief eine Rückgabe von Lampertheims Verteidiger David Damm und hatte wenig Mühe, TVL-Torsteher Eric Kamprath zu überwinden – 0:1.

Der Halbzeitrückstand veranlasste Karl-Heinz Göbel zu einem personellen Wechsel, so dass Jonas Neher für Lampertheims Sommer-Zugang Lucas Bähr eingewechselt wurde. Und es dauerte nur kurz, ehe diese Maßnahme fruchtete: Nach einem Eckball von Sebastian Kutschere köpfte Neher zum 1:1 (58.) ein.

Nun lief es für die Lampertheimer, bei denen Bartu Aldirmazoglu nur die Latte traf (68). Denn schon in der 69. Minute erzielte Henrik Wegerle per Kopf das 2:1 und profitierte ebenso von Kutscheras mustergültiger Flanke. 13 Minuten später trug sich Kutschera selbst in die Torschützenliste ein, als er aus 18 Metern Groß Rohrheims Torhüter Konstantin Larkowitsch ein drittes Mal überwand.

Nun gelang den Lampertheimern fast alles, dem FC Alemannia nicht mehr viel. Und als der erneut eingewechselte Lucas Bähr in der zweiten Minute der Nachspielzeit zu einem Alleingang ansetzte, wurde auch er mit einem Treffer belohnt – 4:1.

Göbel vollauf zufrieden

„Das war heute läuferisch, kämpferisch und taktisch einwandfrei. Wir haben hochverdient gewonnen“, frohlockte Karl-Heinz Göbel nach diesem Heimsieg und gab unumwunden zu, dass er einen solch deutlichen Erfolg nicht erwartet hätte.

Mit diesem Heimsieg hat der TVL nun die vergangenen drei Begegnungen für sich entschieden und steht inzwischen auf dem neunten Tabellenplatz. Von Abstieg redet am Lampertheimer Sportzentrum Ost nun niemand mehr. Der FC Alemannia Groß-Rohrheim hingegen muss seine Ambitionen wohl etwas zurückschrauben und ist inzwischen nur noch Fünfter. hias