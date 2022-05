Lampertheim läuft frühen Gegentoren hinterher

Ried. In der Fußball-Kreisliga B Bergstraße schwebt die SG Olympia/VfB Lampertheim nach der 3:6-Niederlage bei der TSV Auerbach II in akuter Abstiegsgefahr. Aber auch dem FV Hofheim gelang es nicht, dringend benötigte Zähler zu holen. Der FV verlor mit 0:5 in Zotzenbach. 3:3 trennten sich die Reserven der Tvgg Lorsch und der FSG Riedrode.

Auerbach II – SG Lampert. 6:3 (3:1)

Nach den beiden Treffern von Ferdi Ayyildiz (2.) und Ümit Altunkapan (6.) erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Kevin Rathgeber in der 33. Minute auf 2:1 verkürzte. Ferdi Ayyildiz stellte nämlich nur eine Minute später den alten Abstand wieder her. In der 51. Minute erzielte Rathgeber (SG) zwar das 3:2, doch fünf Minuten später markierte Auerbachs Christian Weiss das 4:2. Christian Weiss (77.) und Stockmann (79.) waren die Auerbacher Torschützen zum 5:2 und 6:2, ehe sich auch Lampertheims Karsten Krämer mit dem 6:3 in der Torschützenliste verewigte (82.).

„Leider haben wir in der ersten Minute unsere großartige Chance durch Emre Gülmez nicht genutzt. Danach haben uns die beiden frühen Auerbacher Tor das Genick gebrochen. Bedauerlicherweise konnte meine Mannschaft nicht an den 3:1-Heimsieg über Affolterbach anknüpfen und beschäftige sich mehr mit sich selbst als mit dem Gegner“, befand Lampertheims Funktionär Patrick Andres.

Zotzenbach – FV Hofheim 5:0 (2:0)

Gleich von Beginn an wurde deutlich, dass der Sieg nur über die Zotzenbacher führen würde. Diese gingen schon in der 16. Minute mit 1:0 durch Steffen Sattler in Führung. Als Miko Boml das 2:0 erzielte (42.), hatte dies vorentscheidenden Charakter. Auch in der zweiten Halbzeit war Zotzenbach die spielbestimmende Mannschaft. Und nun war die Bühne frei für Spielertrainer David Rauch, dem mit seinen Treffern in der 71., 90. und 93. Minute ein lupenreiner Hattrick gelang.

Lorsch – FSG Riedrode II 3:3 (2:2)

Dem Nachbarschaftsderby fehlte es an Brisanz. Darunter litt auch das sportliche Niveau. „Hüben wie drüben war zu erkennen, dass es um nichts mehr geht und beide Mannschaften den Klassenerhalt schon in der Tasche haben“, befand Lorschs Sprecher Hans-Jürgen Lebert.

Omar Mohammad eröffnete in der zwölften Minute den Torreigen. Doch diese Lorscher Führung glich Christoph Wenz aus – 1:1 (21.). Gelang Dominik Wiegand in der 43. Minute per Kopf das 1:2, egalisierten die Lorscher praktisch im Gegenzug durch Yanis Zanoun zum 2:2. Eine Stunde war gespielt, als Jakup Matkowski das 3:2 erzielte. Nach Maurice Gündlings direkt verwandeltem Eckball hieß es 3:3 (75.). hias

