Lampertheim jetzt in Jägerrolle

Lampertheim. Einen Wechsel an der Tabellenspitze hat es am vergangenen Sonntag in der Fußball-Kreisliga D, Staffel I, gegeben. Die zweite Mannschaft des TV Lampertheim verlor das Spitzenspiel gegen die SSG Einhausen II mit 0:2 und büßte somit den Platz an der Sonne ein.

„Es war eine verdiente Niederlage meiner Mannschaft. Wir haben zu viele Fehler produziert und waren in den entscheidenden Momenten nicht präsent“, bedauerte Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt. Er befürchtet nun, dass die Meisterschaft zugunsten der Elf aus Einhausen entschieden sein könnte.

Einhausen wacher

Von Beginn an waren die Gäste die aggressivere Mannschaft und erzielten früh das 1:0, Johannes Gundolf überwand Lampertheims Torwart Christoph Schmidt (6.). Fünf Minuten später bot sich den Lampertheimern eine gute Chance zum Ausgleich, doch Schiedsrichter Werner Heist aus dem Lautertal entschied auf Abseits. Einhausen profitierte von der Einwechslung von Lukas Mahr (53.), denn diesem gelang per Kopf in der 85. Minute das 0:2. Zuvor mussten die Lampertheimer für einige Zeit mit einem Spieler weniger auskommen, denn Sebastian Kutschera wurde nach einer Diskussion mit dem Unparteiischen vorübergehend des Feldes verwiesen.

„Platz eins werden wir jetzt wohl nicht mehr erreichen können. Aber vielleicht haben wir ja auch noch die Möglichkeit, in die Kreisliga C aufzusteigen, wenn wir am Ende nur Zweiter werden“, hat Willhardt die Hoffnung auf eine Lampertheimer Rückkehr in die Kreisliga C längst noch nicht aufgegeben.

Vielleicht gibt es bereits an diesem Wochenende eine neue Wendung im Kopf-an-Kopf-Rennen? Während die zweite Garnitur des TVL als Favorit beim Tabellenelften FSG Bensheim II antritt, hat der neue Spitzenreiter gleich das nächste Topspiel vor der Brust. Die SSG Einhausen II empfängt den Tabellendritten SC Rodau II (beide Spiele am Sonntag, 13 Uhr). Spätestens am 12. Juni wird die Aufstiegsfrage entschieden, dann hat der Verband den letzten Spieltag angesetzt. hias