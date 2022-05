Lampertheim hält dem Druck stand

Ried. War die Meisterschaft des FSV Blau-Weiß Rimbach in der Kreisliga B Bergstraße schon beschlossene Sache, so ist es nun gar nicht mehr so sicher, ob die Rimbacher am Ende auf dem ersten Platz stehen. Am Sonntag verlor der FSV das Weschnitztal-Derby gegen den Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach mit 2:3 und muss nun fürchten, von diesem überholt zu werden. Doch nicht nur Mörlenbach durften sich über drei Punkte freuen: Auch die beiden Riedvereine SG Hüttenfeld (4:2-Erfolg beim SV Kirschhausen) und die SG Olympia/VfB Lampertheim (3:1-Heimsieg über die Sportvereinigung Affolterbach) punkteten dreifach. Kampflos zu einem Sieg kam die zweite Mannschaft der FSG Riedrode, denn Gegner TSV Gras-Ellenbach standen zu wenige Spieler zur Verfügung.

Justin Ekkerink und die SG VfB/Olympia leben noch. © Berno Nix

Kirschh. – SG Hüttenfeld 2:4 (2:2)

Immer mehr in den Abstiegskampf verwickelt ist der SV Kirschhausen, der auch gegen die Hüttenfelder nichts Zählbares holte. Eine Viertelstunde war im Heppenheimer Stadtteil gespielt, da brachte Tobias Lerchl seine SG Hüttenfeld mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später aber glich Kirschhausens Claudio Mink zum 1:1 aus. Nach erneuter Hüttenfelder Führung durch Philipp Holden Hermann (32.), gelang den Gastgebern zwei Minuten später durch Robin Wieland der 2:2-Pausenstand.

Die zweite Halbzeit aber gehörte eindeutig der SG Hüttenfeld, bei der Tobias Lerchl (70.) und Philipp Hermann (77.) jeweils bei ihrem zweiten Treffer die Glückwünsche ihrer Mannschaftskameraden entgegennehmen durften.

Lampertheim – Affolterb. 3:1 (0:1)

„Nach den schwachen Vorstellungen in der jüngsten Vergangenheit musste meine Mannschaft eine Reaktion zeigen, und das hat sie getan“, fielen Patrick Andres, dem Sportausschussvorsitzenden des FC Olympia Lampertheim, mehrere Steine vom Herzen. Der Lampertheimer Erfolg war auch deswegen so wichtig, weil Konkurrent SV Fürth II bereits um 13 Uhr sein Heimspiel gegen Auerbachs Zweite mit 5:1 gewann.

Endlich spielten die Lampertheimer einmal unter besseren personellen Voraussetzungen, denn Thomas Gerner wirkte nach seinem Mittelfußbruch wieder mit und Samin Sengün hatte seine Adduktorenverletzung überstanden. „Das hat der Mannschaft enorme Sicherheit gegeben“, beobachtete Andres.

Ehe sich die Lampertheimer aber versahen, lagen sie mit 0:1 hinten, denn Affolterbachs Benedict Steffan traf in der 34. Minute zum 0:1. Aber die zweite Halbzeit gehörte eindeutig der Spielgemeinschaft. Diese verwandelte in der 62. Minute durch Kevin Rathgeber einen Handelfmeter zum 1:1. In der 80. Minute sollte es sogar noch besser für sie kommen, denn Justin Ekkerink gelang mit einem Schuss aus 25-Metern das 2:1. „Das war ein Strahl in den Winkel, ein wunderbarer Treffer“, schwärmte Patrick Andres. Den Schlusspunkt setzte erneut Kevin Rathgeber, der in der 90. Minute den Deckel drauf machte – 3:1. hias