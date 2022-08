Ladenburg will nachlegen

Mannheim. Mit zwei Nachholspielen wird der Schiefstand in der Tabelle der Fußball-Kreisklasse A2 am Mittwochabend (19 Uhr) weiter begradigt. Der FV 03 Ladenburg, der mit zwei Siegen und 7:0 Toren einen Blitzstart hingelegt hat, reist zur TSG 62/09 Weinheim II.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn man so in die Saison gekommen ist, muss man schon zufrieden sein. Wir hätten sogar noch mehr Tore schießen können“, sagt FV-Trainer Jörg Höpfner, der die mit zwei Niederlagen gestarteten Bergsträßer nicht am Tabellenstand messen will. „Das ist eine junge Mannschaft mit guter Ausbildung und Laufleistung. Wir werden sie nicht unterschätzen und müssen mit körperlicher Präsenz dagegenhalten.“

Weiterhin gefordert ist der TSV 47 Schönau, der Wiedergutmachung für die 0:9-Packung vom Wochenende betreiben will. Gegner ist auswärts der TSV Amicitia Viernheim II, der noch auf den ersten Sieg wartet. Im Mannheimer Kreispokal bestreiten zudem der DJK Feudenheim aus der A-Klasse und der Kreisliga-Aufsteiger SKV Sandhofen (19:30 Uhr) ein Nachholspiel der 2. Runde. wy