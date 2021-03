Frankfurt. Eintracht Frankfurts Trainer Dragoslav Stepanovic will auf Initiative der Evangelischen Kirche in Hessen den Menschen mit einem Ostervideo Hoffnung in der Corona-Pandemie machen. „Lebbe geht weider: Das ist für mich Ostern“, lautet die Kernaussage eines Videos mit seinem Kultspruch, in dem er die Botschaft des wichtigsten christlichen Festes auf ungewöhnliche Weise interpretiert, hieß es in einer Mitteilung.

In dem rund 60 Sekunden langen Spot erzählt der serbisch-orthodoxe Christ die biblische Auferstehungsgeschichte nach. Sie wird mit seinem Spruch „Lebbe geht weider“ verbunden. Die freie Textvorlage basiere auf dem Johannesevangelium (Kapitel 20, Verse 11-18). Gemeinden werden den Film auch in Video-Gottesdienste zu Ostern oder gestreamte Feiern einbauen, hieß es weiter.

Dragoslav Stepanovic bei der Aufnahme des Oster-Videospots. © EKHN

Der 72 Jahre alte Stepanovic hatte nach der verpassten deutschen Meisterschaft der Eintracht 1992 den Spruch „Lebbe geht weider“ geprägt, der zu seinem Markenzeichen geworden ist. dpa