KSC verpasst Historisches

Hamburg. Drei Jahre nach der bislang letzten Halbfinalteilnahme steht der Hamburger SV erneut unter den besten vier Teams des DFB-Pokals. Die Norddeutschen gewannen am Mittwochabend gegen den Karlsruher SC mit 3:2 (2:2, 2:2, 0:1) im Elfmeterschießen und drehten einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der attraktiven Partie erzielten Philip Heise (40. Minute) per Freistoß und Philipp Hofmann (50.) die Tore für den KSC. HSV-Torjäger Robert Glatzel schaffte mit zwei Treffern den Ausgleich (52., 90.+1). Nach Gelb-Rot für Christoph Kobald (72.) spielten die Karlsruher nur noch mit zehn Profis. Im Elfmeterschießen schoss Karlsruhes Daniel O’Shaughnessy den entscheidenden Versuch an den Pfosten.

Im einzigen Zweitliga-Duell des Viertelfinales hatten die Badener, die zum ersten Mal seit 1997 ins Pokal-Halbfinale hätten einziehen können, lange mehr Chancen. KSC-Trainer Christian Eichner hatte die Partie „als Chance des Lebens“ für seine Spieler bezeichnet. So spielte seine Mannschaft auch. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2