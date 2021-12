KSC lässt Sieg liegen

Karlsruhe. Der Karlsruher SC hat Hansa Rostock einen späten Teilerfolg in der 2. Fußball-Bundesliga ermöglicht. Der Aufsteiger von der Ostsee kam am Sonntag durch ein Tor von Pascal Breier in der 82. Minute zu einem 2:2 (1:2). Der 29-jährige Stürmer hatte auch den ersten Treffer für die leidenschaftlich kämpfenden Gäste erzielt (7.). Vor in Baden-Württemberg zugelassenen 750 Zuschauern trafen Daniel Gordon (13. Minute) und Philipp Hofmann (26.) mit seinem neunten Saisontor für den KSC.

Damit geht Karlsruhe als Tabellenzehnter in die Winterpause, Rostock hat als 14. drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Hansa und Trainer Jens Härtel warten nun schon seit fünf Partien auf einen Sieg. Die Hausherren zeigten enorme Startschwierigkeiten: Offenbar hatten die Profis von Chefcoach Christian Eichner auf dem langen Weg von der Kabine durch die Baustelle im Wildpark auf den Rasen die Konzentration verloren. Das nutzte Breier zum 1:0 für Hansa.

Effizienz allein genügt nicht

Dank ihrer Effizienz konnten die Karlsruher das Ergebnis zunächst drehen, hatten aber Glück, als Streli Mamba einen dicken Patzer von Torhüter Marius Gersbeck nicht nutzte (42.). Der Stürmer vergab zudem in einer Drangphase der Gäste nach einer Stunde auch den Ausgleichstreffer: Frei vor Gersbeck schoss er um Zentimeter am Tor vorbei. Breier machte es dann besser. Damit bleibt Rostock aber auch im fünften Anlauf in der 2. Liga ohne einen Dreier in Karlsruhe. dpa