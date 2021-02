Bochum. Der Karlsruher SC hat seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga dank eines späten Treffers von Jerôme Gondorf ausgebaut und ist nach nun sechs Spielen ohne Niederlage schon auf den fünften Platz vorgerückt. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gewann am Sonntag im Ruhrstadion in einer umkämpften Partie etwas glücklich mit 2:1 (1:0) und bleibt im neuen Jahr weiter ungeschlagen. Der aus dem südhessischen Groß-Rohrheim stammende Robin Bormuth (14. Minute) und Kapitän Gondorf (84.) trafen für den KSC, der weiter vier Punkte hinter dem Relegationsrang liegt. Für Bochum glich Anthony Losilla zwischenzeitlich aus (55.). Die zuvor sieben Spiele unbesiegten Bochumer bleiben Zweiter. „Wir sind total happy über die Situation“, sagte Gondorf bei Sky. „Wir tun sehr gut daran, demütig zu bleiben und uns auf eigenen Stärken und auch Schwächen zu besinnen.“

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Allerdings erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einer Ecke von Marc Lorenz war Bormuth per Kopf zur Stelle und sorgte für das bereits 14. Saisontor des KSC nach einem Standard. Nach der Pause erhöhten die Bochumer das Tempo und schienen erneut ihrem Ruf als Comeback-Spezialisten gerecht zu werden. Eine Flanke von Robert Zulj, die von KSC-Torhüter Marius Gersbeck verlängert wurde, beförderte Losilla über die Linie. Doch die Gäste schlugen sechs Minuten vor dem Ende zurück. Gondorf nutzte die einzige KSC-Chance der zweiten Halbzeit zum Siegtreffer. dpa