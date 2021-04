Kroos leidet mit HSV

Hamburg. Der Hamburger SV droht die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erneut zu verspielen und Nationalspieler Toni Kroos hat Mitleid mit den Hanseaten. „Meine Güte HSV... ehrlich ...“, twitterte der Profi von Real Madrid nach dem 1:2 der Hamburger am Donnerstagabend beim Zweitliga-Vorletzen SV Sandhausen.

Selbst die kritische Lage der Baden-Württemberger, die erst am Montag nach zweiwöchiger Quarantäne wieder ins Training eingestiegen waren, konnte der Favorit aus dem Norden nicht zu seinen Gunsten nutzen. „Sandhausen hat es mehr gewollt. Wir haben erst nach dem 0:2 angefangen, Fußball zu spielen. Das hat einfach nicht gereicht. Eine verdiente Niederlage“, sagte HSV-Trainer Daniel Thioune. Die Hamburger haben nun vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz und könnten zum dritten Mal nacheinander scheitern.

Verfolger 1. FC Heidenheim will dennoch nicht vom Aufstieg träumen. Hätte der FCH zuletzt sein Heimspiel gegen den VfL Bochum gewonnen, wäre er nach der HSV-Niederlage in Sandhausen Tabellendritter gewesen. So tritt der Fünfte am Samstag in Nürnberg an, wo Trainer Frank Schmidt mit einem „Kraftakt“ rechnet. dpa