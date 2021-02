Leverkusen. Beim Schlusspfiff hatte Peter Bosz seinen Stammplatz an der Seitenlinie schon aufgegeben und sich frustriert auf der Bank niedergelassen. Als die erneute Niederlage besiegelt war, gratulierte der Niederländer schnell seinem Kollegen Christian Streich und marschierte mit gesenktem Kopf in die Kabine. Weil sich die Krise bei Bayer Leverkusen weiter zuspitzt, könnte die Luft für Bosz trotz zahlreicher Treuebekenntnisse bald dünn werden. Drei Tage nach dem ernüchternden Europa-League-Aus gegen die Young Boys Bern kassierte die Werkself auch in der Fußball-Bundesliga eine bittere 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den SC Freiburg.

Die Freiburger verbesserten sich durch die Tore von Ermedin Demirovic (50.) und Lucas Höler (61.) auf Rang acht und sind bei nur noch drei Punkten Rückstand auf Bayer nun ein Europa-League-Anwärter. Leon Bailey gelang nur noch der Anschlusstreffer (70.).

„Wir hatten nicht so die klare Idee, wie wir vors Tor kommen, haben es nicht ganz gut ausgespielt am Ende. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen, dass wir die Tore nicht gut verteidigt haben“, erklärte Leverkusens Torhüter Lennart Grill nach seinem Debüt. Freiburgs Torschütze Höler sagte: „In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Glück auf jeden Fall. Aber in der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen, dass wir auch unser Spiel mal dem Gegner aufzwingen wollen – und das hat dann ganz gut geklappt.“

Sehr dünne Ausbeute

Durch die Niederlage verpassten die Leverkusener die große Chance, den Rückstand auf die Champions-League-Plätze nach der Frankfurter Niederlage in Bremen auf zwei Zähler zu reduzieren. Zudem rutschten sie auf Rang sechs hinter Borussia Dortmund ab. Die Bayer-Bosse hatten zuletzt mehrfach das Vertrauen ausgesprochen, die Champions-League-Qualifikation erwarten sie nach den Pleiten in den beiden Pokal-Wettbewerben aber schon vom Niederländer. Drei Siege aus den jüngsten 14 Pflichtspielen sind zudem eine dünne Ausbeute. Boszdpa