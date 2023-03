Krimi im Keller

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga kann jeder jeden schlagen. Was diverse Liga-Trainer nach unerwarteten Niederlagen immer wieder predigen, zeigte sich am Wochenende als Extrem. Tabellenführer Srbija Mannheim, zuvor in elf Spielen am Stück siegreich, verlor gegen den Vorletzten aus Oftersheim (0:1). Profitieren konnte davon beispielsweise Verfolger Rheinau, dem Tabellenzweiten fehlen zum Spitzenreiter jetzt nur noch zwei Zähler. Negativ schlägt sich der Oftersheimer Überraschungscoup allerdings für Germania Friedrichsfeld aus. Der abstiegsbedrohte FC hat plötzlich noch einen weiteren Kontrahenten im Nacken, droht auf einen direkten Abstiegsplatz abzurutschen.

„Ich hatte mit Oftersheim ehrlichweise noch gerechnet, einen Spieltag zuvor haben sie ja auch uns geschlagen. Mit uns sind es jetzt also Hockenheim, Oftersheim und Hochstätt Türkspor – nur einer von uns wird wohl im kommenden Jahr noch Kreisligaspielen“, erkennt Germanen-Coach Lars Weidmann den Ernst der Lage. Ob er selbst bei einem möglichen Abstieg auch nach dieser Spielzeit noch an der Seitenlinie von Friedrichsfeld steht, ist fraglich. Zurzeit laufen vereinsinterne Gespräche zur Zukunft des Trainers, das Ergebnis ist offen. Bei Weidmann liegt der Fokus aktuell ohnehin auf der kommenden Aufgabe. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Germanen die SpVgg Wallstadt, ein Team aus dem Niemandsland der Tabelle.

Friedrichsfeld hofft

„Gegen die Wallstädter sehen wir aber traditionell eher schlecht aus. Wir können Spiele momentan ohnehin nur über unsere Einstellung und unsere Mentalität zu unseren Gunsten entscheiden. Wenn beides am Sonntag stimmt, können wir etwas Zählbares holen“, sagt der Trainer.

Sein Gegenüber Michael Wagner ist gewarnt, zieht aber auch viel Selbstvertrauen aus dem jüngsten Auftritt seiner Mannschaft. Mit 6:2 fegten die Wallstädter das Schlusslicht aus Hockenheim vom Feld, Stürmer Kevin Achtstetter schoss in der ersten Spielminute eines der schnellsten Tore der Kreisliga-Saison. „Hockenheim war eine Mannschaft, die sich noch nicht aufgegeben hat. Wir waren aber phasenweise sehr überlegen und waren vor allem effektiv vor dem Tor“, sagt Wagner und hofft nun auf eine ähnliche Leistung: „Wir fahren dorthin und wollen gewinnen. Friedrichsfeld ist aber ein unangenehmer Gegner, dazu braucht der Gegner jeden Punkt im Abstiegskampf. Wir werden diesen Kampf annehmen.“ bah