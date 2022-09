Konkurrenz kann ersten SC-Punktverlust nicht nutzen

Mannheim. Seit Saisonbeginn wartete die Kreisliga-Konkurrenz auf einen Ausrutscher des bis Sonntag stets siegreichen Tabellenführers SC Rot-Weiß Rheinau, dann kam der VfR Mannheim II. Die Rasenspieler knöpften dem SC erstmals Punkte in dieser Spielzeit ab und erkämpften ein 2:2-Unentschieden.

„Für uns ist es nicht selbstverständlich, dass wir jedes Spiel gewinnen. Der VfR hat uns ordentlich gefordert und wir hatten alle Mühe, den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand aufzuholen. Wir waren froh, dass wir diesen Punkt gerettet und wieder Moral gezeigt haben“, freut sich Rheinaus Co-Trainer Jens Batzler über den Punktgewinn, der an der Tabellensituation nichts änderte. Denn nutzen konnte diesen kleinen Makel in der Rot-Weiß-Bilanz keiner der Konkurrenten. Wallstadt und Srbija trennten sich im Verfolgerduell mit 1:1, auch das Topspiel zwischen MFC 08 Lindenhof und Brühl II endete Unentschieden (3:3).

Beide Mannschaften lieferten sich dabei einen sehenswerten Schlagabtausch, bei dem Lindenhof schon wie der sichere Sieger aussah. Doch wieder kassierte der MFC einen herben Nackenschlag im letzten Augenblick – Ausgleich in der Nachspielzeit.

„Die Laune nach dem Abpfiff war am Tiefpunkt. Schon in Wallstadt haben wir in der letzten Sekunde einen Punkt verspielt, jetzt sogar den Sieg. Wir müssen einfach unsere Konzentration bis zum Schluss aufrechterhalten“, wirkt MFC-Coach Patrick Heinzelmann angefressen. Mit einem Sieg gegen Brühl wäre Lindenhof am Ligaprimus dran gewesen, doch Heinzelmann lebt nicht im Konjunktiv: „Hätte und wenn – davon können wir uns jetzt nichts mehr kaufen. Ich sehe den SC aktuell über allen anderen Mannschaften, dahinter lässt jedes Team mal Punkteliegen, wir auch. Trotz des aktuellen Tiefschlags will ich aber unseren Saisonstart nicht schmälern.“

Dieser kann sich in der Tat sehen lassen: Fünf Siege aus sieben Spielen, ein Unentschieden und die Niederlage gegen Wallstadt. Am Sonntag wartet nun Hockenheim. Der FV hängt im Tabellenkeller, doch der MFC-Coach hadert mit seinem Aufgebot. Nach dem Platzverweis gegen Brühl wird Stürmer Ivan Vlaho fehlen, auch Yusuf Demirci, Felix Schreckenberger und Tobias Baumann stehen nicht zur Verfügung. „Diese Jungs haben in der letzten Saison vorneweg 70 Tore gemeinsam geschossen, das kann man nicht einfach so ersetzen.“ bah