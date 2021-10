Köln braucht Glanztag

Köln. Der 1. FC Köln hat beim Rhein-Derby der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) nach Ansicht von Trainer Steffen Baumgart nur als Team eine Chance. „Das, was auf uns zukommen wird, ist eine der besten Mannschaften, die wir in Deutschland im Moment haben“, sagte Baumgart am Freitag. „Das heißt, wenn wir bestehen wollen, geht es darum, dass wir das nur als Mannschaft können.“

Die Kölner müssen auch im Duell gegen den Nachbarn auf Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri verzichten. Der 26-Jährige hatte sich vor rund zwei Wochen am Knie verletzt und wird auch gegen den Bundesliga-Dritten aus Leverkusen fehlen. Umso mehr hofft Baumgart auf eine starke Mannschaftsleistung. „Gerade gegen Mannschaften, die eine höhere Qualität haben, schaffst du das nur als Kollektiv“, sagte er. dpa