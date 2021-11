Köln 50 000 – Leipzig 0

Frankfurt. Ausverkauftes Haus beim rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach, leere Ränge in Leipzig – und dazu die ersten Rufe aus der Politik nach einer Aussetzung des Bundesliga-Spielbetriebes. Die sich zuspitzende Corona-Krise in Deutschland erfasst auch den Profi-Fußball wieder mit voller Wucht und sorgt zunehmend für ungleiche Bedingungen an den 36 Standorten.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer forderte am Freitag wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen sogar eine Unterbrechung der Saison: „Wir setzen die Polizeibeamtinnen und -beamten einer unnötig großen Gefahr aus, wenn wir sie mitten in der vierten Welle quer durch die Republik schicken, nur um Fußballspiele gegen gewalttätige Fans abzusichern.“ Die DFL hatte dieses Ansinnen am vergangenen Mittwoch zurückgewiesen.

Eine einheitliche gesundheitspolitische Linie in den Bundesländern ist nicht erkennbar. Während in Leipzig am Sonntag gegen Bayer Leverkusen erstmals seit Monaten wieder ein Bundesliga-Geisterspiel steigt, dürfen am Samstag in Köln 50 000 Fans das Derby gegen Gladbach verfolgen. Das Kölner Gesundheitsamt begründete seine Entscheidung für eine Vollauslastung damit, dass es bei vorhergehenden Heimspielen des FC keine höheren Fallzahlen als im allgemeinen Infektionsgeschehen gegeben habe.

Nicht ganz so großzügig ist man im rund 80 Kilometer entfernten Bochum, wo der Aufsteiger 6000 der 12 000 Stehplätze frei lassen muss. Auch sonst bietet die Liga im Umgang mit Corona einen Flickenteppich. In Frankfurt sind gegen den 1. FC Union Berlin 40 000 Zuschauer erlaubt, was einer Auslastung der Stadionkapazität von knapp 80 Prozent entspricht. Die bayerischen Vereine aus München, Fürth und Augsburg dürfen ihre Stadien dagegen derzeit nur zu 25 Prozent auslasten. In Wolfsburg und Berlin sind es 50 Prozent.

Mäurer bat seine Amtskollegen aus den Bundesländern in einem Schreiben im Vorfeld der Innenministerkonferenz daher um eine Beratung und ein geschlossenes Vorgehen, um die Pandemie nicht unnötig zu befördern. „Wir müssen auf die DFL einwirken, den Spielbetrieb umgehend zu unterbrechen oder zumindest vorerst nur Geisterspiele anzusetzen.“ dpa