Liverpool. Für den englischen Fußballmeister FC Liverpool droht die Saison zur Katastrophe zu werden. Drei Tage vor dem Champions-League-Match gegen RB Leipzig setzte das Team von Trainer Jürgen Klopp seine Niederlagenserie in Anfield fort und unterlag am Sonntag verdient mit 0:1 (0:1) gegen den abstiegsgefährdeten FC Fulham. Nach der sechsten Heimschlappe hintereinander droht Liverpool den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren.

Auf die Frage einer Sky-Reporterin, ob Fulham den Sieg mehr gewollt hätte, reagierte Klopp mit Sarkasmus. „Der Gewinner hat immer Recht“, sagte der Coach sichtbar angefressen. „Meine Jungs wollten es. Es ist leicht zu sagen, jemand der gewonnen hat, wollte es mehr.“ dpa