Kleines Stück Normalität

Frankfurt. In Berlin und Rostock laufen die Vorbereitungen für die ersehnte Fan-Rückkehr in die Stadien auf Hochtouren – und ein Großteil der Fußball-Branche fiebert mit. Dass der Ball beim Saisonfinale an diesem Wochenende erstmals seit langer Zeit wieder vor Zuschauern rollt, wird vielerorts als hoffnungsvolles Zeichen für ein baldiges Ende der Geisterspiele in der Corona-Krise gewertet.

Schon bei der EM wird die DFB-Auswahl bei ihren Spielen in München wohl auf die Unterstützung der Fans bauen können. In der Spielzeit 2021/22 soll dies dann auch für die Vereine wieder zum Normalzustand werden. „Ich rechne in der kommenden Saison fest mit Fans im Stadion. Die Frage lautet nur, wie viele kommen dürfen“, sagte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „30 Prozent der Menschen sind einmal geimpft worden, die werden bis dahin die zweite Impfung auch haben. Diesen Leuten kann man nicht mehr alles verweigern. Sie müssen dann auch wieder Normalität erleben dürfen“, betonte der BVB-Boss.

Einen ersten Vorgeschmack darauf gibt es am Samstag, wenn der Fußball ein kleines Stück von dieser fast vergessenen Normalität zurückerobert. Mit der behördlichen Genehmigung von 2000 Zuschauern bei der Partie von Union Berlin gegen Leipzig und sogar 7500 Fans für das Drittligaspiel Hansa Rostock gegen Lübeck blitzt ein Hoffnungsschimmer auf. In München, Dortmund, Frankfurt oder Köln bleiben die Stadiontore wegen zu hoher Inzidenzwerte im Saisonfinale noch geschlossen. Auch bei Holstein Kiel bleiben die Ränge leer.

Kiel verzichtet freiwillig

Der Zweitligist verzichtete freiwillig auf einen Antrag auf Zulassung von Zuschauern für das Heimspiel gegen Darmstadt. „Weder sollte der Profifußball für sich eine Sonderrolle in der Gesellschaft reklamieren. Noch möchte Holstein eine Bevorzugung gegenüber anderen Sportvereinen im Land erfahren“, so Präsident Steffen Schneekloth. dpa

