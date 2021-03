Essen. Holstein Kiel steht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Runde der besten Vier im DFB-Pokal. Der Zweitliga-Zweite gewann am Mittwochabend sein Viertelfinalspiel mit 3:0 (2:0) bei Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga und zog damit ins Halbfinale ein.

Mit einem Doppelschlag binnen 113 Sekunden sorgten die Gäste von Trainer Ole Werner für die Vorentscheidung an der Hafenstraße: Zunächst verwandelte Alexander Mühling (26. Minute) einen unberechtigten Foulelfmeter, danach erhöhte Janni Serra (28.). Den Schlusspunkt setzte Joshua Mees (90.).

„Für mich ist das ein Riesen-Skandal“, schimpfte Essens Vorstandschef Marcus Uhlig schon zur Pause bei Sky: „Da fragt man sich schon, ob da alle geschlafen haben. Und ich bin sicher. Wenn es den Elfer nicht gibt, fällt auch das 0:2 nicht.“ dpa