Der vierte Spieltag in der Fußball-C-Liga bringt für Eintracht Bürstadt II ein Heimspiel gegen den SV Schwanheim mit sich. Der FV Biblis II gastiert im Kellerduell beim FSV Eintracht Zotzenbach.

Et. Bürstadt II – Schwanheim

Eine Prognose will Eintracht-Trainer Michael Wahlig ungern abgeben. „Vom Tabellenstand her müssten wir Favorit sein. Aber beim 1:5 in Gadernheim haben wir

...