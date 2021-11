Ried. Nachdem das vergangene Wochenende aus Ried-Sicht mit zwei Siegen perfekt verlief, müssen sich die FSG Riedrode und Eintracht Bürstadt am 15. Spieltag ihren vielleicht stärksten Kontrahenten in der Fußball-Gruppenliga stellen. Die FSG empfängt am Sonntag (15 Uhr) den VfR Groß-Gerau. Bereits um 14.45 Uhr schaut die Eintracht bei Primus VfR Fehlheim vorbei.

FSG Riedrode – VfR Groß-Gerau

Der Respekt vor dem Zehnten Groß-Gerau (18 Punkte aus elf Spielen) ist groß. „Der VfR war vor der Saison der große Favorit neben Fehlheim und gehört nach wie vor zu den stärksten Mannschaften, auch wenn die Tabelle es anders darstellt. Sie hatten einige Corona-Fälle und wohl auch einige Verletzte“, erklärt Riedrodes Trainer Andreas Keinz. Der 40-Jährige, der mit Duro Bozanovic die FSG betreut, will aber auch sein Team nicht kleinreden: „Wir wissen um unsere Qualitäten – und auch Groß-Gerau weiß, dass es hier keine Punkte im Vorbeigehen gibt.“

Zusammen mit dem SV Geinsheim und dem FC 07 Bensheim stehen die Riedroder mit 24 Punkten auf Platz fünf. In den vergangenen vier Partien kassierte die FSG jedoch immer mindestens zwei Gegentore. „So viele dürfen wir gegen Groß-Gerau nicht zulassen“, hofft Keinz, dass seine Elf die „leichtsinnigen Fehler“ abstellt. Fünf Spiele sind es bis zur Winterpause. „Wenn wir daraus elf bis zwölf Punkte holen würden, wäre das super“, sagt Riedrodes Coach an. Die Vorgabe hält er für realisierbar: „Bis auf die erste Halbzeit gegen den 1. FCA Darmstadt haben wir gegen jeden Gegner bewiesen, dass wir mindestens mithalten können.“

Für Angreifer Patrick Landwehr, bei beim 3:2 gegen Nauheim vor zwei Wochen einen Achillessehnenabriss erlitt, ist die Saison gelaufen. Ilias Hamzi (Mittelfußbruch) wird erst 2022 zurückkommen. Auch bei Maxi von Dungen (Entzündung an der Fußsohle) ist ein Comeback vor der Winterpause fraglich. Sicher ausfallen werden außerdem David Jafari (Bänderdehnung) und Gianluca Lucchese, der sich das Mailänder Derby am Sonntag im Stadion anschauen wird. Stammtorwart Chris Keilmann stieg am Mittwoch nach fünfwöchiger Pause ins Training ein, dafür musste Ersatzkeeper Christian Knecht (krank) aussetzen. Ob Spielmacher Tomislav Tadijan und Stürmer Sinisa Pitlovic eingreifen können, entscheidet sich am Freitag.

VfR Fehlheim – Et. Bürstadt

Mit dem 4:0-Sieg im Kellerduell gegen Hassia Dieburg sprang die Eintracht (zwölf Punkte) auf Nichtabstiegsplatz 13. Jetzt sieht sich die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund dem Maß aller Dinge in der Liga gegenüber. Bei einem Spiel weniger hat Fehlheim (37 Punkte) sieben Zähler Vorsprung auf Platz zwei. „Wir haben überhaupt nichts zu verlieren, im Gegenteil. Jede Mannschaft hofft, Fehlheim ein Bein stellen zu können“, meint Sigmund: „Für uns ist das ein Bonusspiel. Niemand erwartet was. Vielleicht tritt der Gegner fahrlässig auf - darin liegt unsere Chance.“ Gegen Dieburg demonstrierte die Eintracht, was sie aus ihren Chancen machen kann. „Die Gruppenliga ist eine Zweiklassengesellschaft“, holt Sigmund aus: „Die ersten zehn Mannschaften spielen in einer eigenen Liga, während acht Mannschaften brutal gegen den Abstieg spielen. Unter den acht Teams, die mit uns auf Augenhöhe sind, gehören wir zu den besten zwei. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass wir die Klasse halten können.“

Marjus Korreshi (Gelb-Rot), Marco Haberer (Schulter), Benard Gashi (Beruf) und Sefcan Pircek (Knie) fallen gegen Fehlheim aus. Talent Florian Weiß wirkte zuletzt im 1b-Team mit, „braucht aber noch ein bisschen“, so Sigmund. Dafür kommen Vitali Becker (war krank), Flamur Bajrami (war gesperrt) und wohl auch Alex Lehmann zurück. cpa