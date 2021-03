Luque. In der Diskussion um Abstellungen von Fußball-Nationalspielern während der Coronavirus-Pandemie hat es erste Konsequenzen gegeben. Die nächsten zwei Spieltage der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2022 sind abgesetzt worden. Hintergrund sind Reiserestriktionen, wodurch Spieler mitunter in Quarantäne müssen. Zuvor hatte eine Reihe von Trainern europäischer Vereine wie Pep Guardiola von Manchester City oder Jürgen Klopp vom FC Liverpool betont, ihre südamerikanischen Profis nicht zu den Länderspielen reisen lassen zu wollen, wenn diese danach für längere Zeit in Quarantäne müssen. „Das ergibt keinen Sinn“, sagte Guardiola. „Ich mache mir natürlich Sorgen“, sagte auch Chelseas Trainer Thomas Tuchel zuletzt. dpa