Keine Kaffeefahrt zum MFC 08

Mannheim. Matchball für den VfB Gartenstadt auf dem Weg zur Vizemeisterschaft der Fußball-Kreisliga. Ein Unentschieden genügt den „Gelben Bären“ beim MFC 08 Lindenhof zum Einzug in die Aufstiegsrelegation. Dank später Tore in den vergangenen Wochen konnte sich der VfB vor dem direkten Verfolger Rot-Weiß Rheinau mit drei Punkten Vorsprung behaupten. Letzter großer VfB-Jubelmoment: Der 1:0-Siegtreffer durch Dominik Wallerus am Sonntag gegen Leutershausen in der Nachspielzeit.

„Unsere späten Treffer sind schon bemerkenswert. Die junge Mannschaft zeigt eine unfassbare Moral und glaubt bis zum Schluss an sich. Als Trainer bekommst du da aber natürlich graue Haare “, so VfB-Coach Markus Urban, der gegen Lindenhof über die Ziellinie will: „Wir werden nicht taktieren. Der ganze Verein ist heiß auf dieses Spiel und wir haben die Chance, uns für diese geniale Rückrunde zu belohnen“.

14 Spiele, 14 Siege

Gartenstadts Trainer Markus Urban will beim MFC Klarheit schaffen. © Nix

Die zurückliegenden 14 Spiele haben die Gartenstädter allesamt gewonnen, weshalb sich natürlich die Frage stellt, wie der MFC diese Mannschaft stoppen und dem VfB die Vizemeister-Party verderben will? „In dem wir einfach alles in dieses Spiel reinhängen. Das soll für den VfB keine Kaffeefahrt werden und wir werden nichts herschenken. Wir wollen uns daheim gebührend von dieser Saison verabschieden, außerdem ist es doch auch für uns genial, am letzten Spieltag noch etwas ausrichten zu können“, zeigt sich MFC-Coach Patrick Heinzelmann kämpferisch.

Die Lindenhöfer haben ihre Aufstiegschancen in den letzten Wochen verspielt, dennoch wird der MFC diese Saison ergebnisunabhängig als bemerkenswerter Vierter beenden. Rheinau-Trainer Peter Brandenburger hofft indes auf die Schützenhilfe des MFC. Sollten die Gartenstädter tatsächlich beim „08er“ verlieren und Rheinau sein Auswärtsspiel bei Türkspor Hochstätt gewinnen, wären die Rot-Weißen in der Relegation.

Zu viel Konjunktiv für Brandenburger: „Wir werden uns auf unsere Partie konzentrieren. Für Hochstätt geht es zwar um nichts mehr aber auch wir fahren leider nicht in Bestbesetzung dorthin. Erst einmal gilt es, unsere Hausaufgaben zu machen, mehr liegt nicht in unserer Hand“. Dennoch werden die Rheinauer einen Verantwortlichen an den Promandenweg schicken, der das eigene Team über die Zwischenstände informiert. bah