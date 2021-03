Budapest. Für Borussia Mönchengladbach und Trainer Marco Rose geht es nach der Champions-League-Lehrstunde gegen Manchester City nur noch darum, die Bundesliga-Saison irgendwie zu retten. Am Samstag bei Schalke 04 zählt nur ein Sieg. „Wir haben jetzt nur noch die Bundesliga. Da gilt es, unsere gesamte Energie reinzulegen. Gegen Schalke wird es Zeit, dass wir uns das Ergebnis holen“, sagte Rose nach dem Achtelfinal-Aus gegen das derzeit vielleicht beste Team Europas. In der aktuellen Form, mit sieben Pflichtspiel-Pleiten am Stück, waren die Borussen gegen das Team von Pep Guardiola sowohl im Rückspiel als zuvor schon im Hinspiel (je 0:2) nicht konkurrenzfähig. dpa