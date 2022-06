Kein Sieger

Wiesbaden. Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat einen Testspielerfolg erreicht, ohne dabei als Sieger vom Platz zu gehen. Beim Zweitligisten Karlsruher SC erkämpfte sich der SVWW ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Vor rund 350 Zuschauern war es KSC-Akteur Lucas Cueto, der nach fünf Minuten zur 1:0-Führung traf. Die Gastgeber spielten zwar druckvoll, doch Wiesbaden erzielte den nächsten Treffer: Johannes Wurtz stocherte den Ball zum Ausgleich über die Linie (20.). Nach dem Seitenwechsel war erneut Cueto zur Stelle und schoss den KSC per Volley wieder in Führung. Der SVWW fand daraufhin besser in die Partie und traf durch Benedict Hollerbach zum Endstand. red