Kaum noch Termine im Kalender

Frankfurt. So manch Bundesligatrainer atmet auf, die Nationalspieler holen mal tief Luft – und der Fan schaut verwundert ins Fernsehprogramm: Kann es sein, dass in der aktuellen Kalenderwoche 38, jetzt mit den überall noch sattgrünen Rasenflächen, kein Ball im deutschen Profifußball rollt? Tatsächlich ist im Rahmenkalender dieses kleine Plätzchen frei. Die unerbittliche Terminhatz setzt dann ab Herbst ein und hört erst kurz vor Weihnachten auf. Wie der beste Terminplan aussieht, darüber wird fast seit den Gründerzeiten der Bundesliga gestritten. Doch wo die Debatten früher um die Winterpause kreisten – ja oder nein, wenn ja, wie lang? – geht es nun in eine ganz andere Richtung. Um eine „neue Phase der Konsultation über den internationalen Spielkalender für Frauen und Männer einzuleiten, der Ende 2023 bzw.2024 ausläuft“, wie die FIFA mitgeteilt hat, werden die Mitgliedsverbände und andere Interessensgruppen gehört. Der nächste Online-Gipfel ist für den 30. September angesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wohin der Weltverband unter dem ständig zu neuen Ufern strebenden Präsidenten Gianni Infantino will, hatten die eingespannten Experten wie Arsène Wenger ja schon deutlich gemacht: Am besten eine Weltmeisterschaft wird alle zwei Jahre gespielt, der Rest drumherum drapiert – und alles wird gut. Zumindest für die FIFA, die einen Milliardenreibach mit der ab 2026 auf 48 Teilnehmer aufgepumpten Mammut-WM macht, die in fünf Jahren in den USA, Kanada und Mexiko abgehalten wird. Größer geht’s nicht.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) läuft Sturm gegen die Zwei-Jahres-WM-Vision. Den schwer durchschaubaren Impresario Infantino erreichten Boykottdrohungen seines Gegenspielers und UEFA-Bosses Aleksander Ceferin, der auch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) volle Rückendeckung erhielt. Obwohl dessen Interimspräsidenten Rainer Koch als Mitglied der UEFA-Exekutive und Peter Peters als Mitglied im FIFA-Council den zerstrittenen Verbänden dienen, besteht Einigkeit: Ohne die Zustimmung des europäischen Fußballs kann es keine Reform geben. Kritisch wird beim DFB vor allem die Reduzierung auf möglicherweise nur noch eine mehrwöchige Abstellungsperiode im Oktober/November zu Länderspielen gesehen.

Denn die UEFA garantiert mittlerweile den Verbänden über die Zentralvermarktung von Länderspielen wie der sportlich wertlosen Nations League enorme Summen – für den DFB kommen da schnell 60 Millionen Euro in einem Jahr zusammen. Zudem würde eine WM in Dauerschleife letztlich die Europameisterschaften und selbst die ab 2024 ausgeweitete Champions League entwerten. Die in der Königsklasse dann erforderlichen 225 Spiele, 100 mehr als bisher, werden einen gewaltigen Druck auf den Terminkalender ausüben – da bleibt kaum noch ein Plätzchen frei. Wenn dann noch die Spitzenspieler jeden Sommer um EM- und WM-Trophäe kämpfen, kann sich jeder ausmalen, was das für Knochen, Sehnen und Muskeln bedeutet. Von einem „signifikant steigenden Verletzungsrisiko“, warnt der DFB und muss dazu gar keine Studie anführen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Probleme für Frauen-Turniere

Ein wichtiges Argument hat der mitgliederstärkste Verband nachgeschoben, das bislang in der internationalen Betrachtung kaum berücksichtigt wurde. Die FIFA schreibt sich zwar auf die Fahnen, auch den Frauenfußball intensiv zu fördern – weshalb die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland schon mit 32 Teams gespielt wird – doch eine globale Strahlkraft entfalten diese Turniere nur ohne männliche Konkurrenz. Der DFB hielt daher fest: „Sollte in jedem Sommer entweder eine Welt- oder Europameisterschaft der Männer stattfinden, würden die Turniere der Frauen sowie der Junior*innen im Schatten der Männer-Wettbewerbe marginalisiert.“ Es wird schwer für Infantino, an dieser Stelle ein Gegenargument zu finden. Aber der Schweizer, der in Afrika oder Asien übrigens deutlich besser angesehen ist als in Europa, ist schlau genug, insgesamt der Diskussion ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Das geschieht am besten, in dem vieles wieder in die dunklen Hinterzimmer bzw. virtuellen Räume verlagert wird. Man wolle, heißt es, „in den kommenden Monaten eine konstruktive und offene Debatte auf globaler und regionaler Ebene führen“. Trotzdem scheint kein Tabubruch ausgeschlossen. Die FIFA stützt sich neuerdings auf Umfragen, demnach sich 55 Prozent von mehr als 20 000 Fans aus allen Erdteilen einen kürzeren WM-Rhythmus wünschen. Eine interessante Variante brachte ein Leserbriefschreiber im Fachmagazin „Kicker“ ins Spiel: im Drei-Jahres-Zyklus WM, EM und Club-WM abwechselnd auszutragen. Das ginge zwar auch zu Lasten der Spieler und der Frauen-Turniere, aber an dieser Stelle deutet sich nach Dafürhalten deutscher Spitzenfunktionäre tatsächlich die Kompromissformel an: Wenn die FIFA ihre WM alle zwei Jahre nicht durchkriegt, bekommt sie im Gegenzug von der UEFA grünes Licht, dass die acht oder neun bekanntesten europäischen Topvereine bei einer großen Club-Weltmeisterschaft mitmachen. Oder war das von vornherein Infantinos Idee?