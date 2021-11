Kauczinski löst Wehens Knoten nicht

Wiesbaden. Seinen Start beim SV Wehen Wiesbaden hatte sich Markus Kauczinski sicherlich anders vorgestellt. Erst das Aus im Hessen-Pokal nach dem 0:1 bei Türk Gücü Friedberg, dann die Auftaktpleite (0:1) in Kaiserslautern und nun eine triste Nullnummer gegen Drittliga-Abstiegskandidat SC Verl. „Man merkt, dass Dinge Zeit brauchen“, sagte Kauczinski am Samstag nach der Partie in Wiesbaden. Der Nachfolger von Rüdiger Rehm hadert vor allem mit der Chancenverwertung seines Teams. Nach drei Pflichtspielen unter dem 51-Jährigen stehen noch immer: null Tore.

„Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir hier zuhause den Knoten lösen können. Das wäre heute möglich gewesen. Die Mannschaft hat sehr engagiert gespielt“, sagte Kauczinski. Im Mittelpunkt stand eine Szene, bei der Verls Nico Ochojski nach gut einer halben Stunde einen Kopfball von Ahmet Gürleyen auf der Linie abwehrte – aus Sicht der Gastgeber nicht ganz regelkonform.

„Der Schiedsrichter hat selber gesagt, dass er gesehen hat, dass er den mit der Hand rausholt. Aber das wäre wohl nicht ahnungswürdig gewesen. Der Schiedsrichter hat gesagt, dass es keine Absicht war oder irgendwie sowas“, beschrieb Kauczinski die umstrittene Szene im Anschluss bei Magentasport. Verls Trainer Guerino Capretti ging nicht konkret auf die Situation ein, sprach aber in der Pressekonferenz „von hier und da einem Quäntchen Glück. Heute wäre das so ein Spiel gewesen, wer das erste Tor macht, gewinnt.“

Kauczinski sah das ein bisschen anders. „Die Spielanteile waren zwar in etwa gleich verteilt. Die Partie war umkämpft und beide Teams waren engagiert. Aber wir hatten mehr und die besseren Möglichkeiten.“ Doch Ausreden wollte SVWW-Coach nicht heranziehen, er nahm auch sein eigenes Team in die Pflicht. „Wir müssen zulegen beim Verwerten der Chancen. Das ist das, wo wir uns um den Lohn bringen. Da werden wir dran arbeiten“, sagte der Chefcoach. Er habe „viel Kampf und viel Herz“ gesehen. „Jetzt gilt es, da zuzulegen und ein Selbstverständnis zu entwickeln, dass der Einsatz, den wir zeigen auch belohnt wird.“ In der Tabelle droht der SVWW den Anschluss an die oberen Ränge zu verlieren. Am nächsten Spieltag geht es am 6. Dezember (19 Uhr) zu Aufstiegsaspirant SV Waldhof Mannheim.

Zudem gab Wehen am Samstag bekannt, dass es einen Corona-Fall bei einem Spieler des Clubs gibt. Der Verein informierte weder über den Namen noch über den Impfstatus des betroffenen Profis. Der Spieler habe sich umgehend in Quarantäne begeben und stehe „bis auf Weiteres“ nicht zur Verfügung. Alle weiteren Testergebnisse seien negativ ausgefallen, hieß es. dpa/red