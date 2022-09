Käfertal geht mit Rückenwind ins Spitzenspiel

Ladenburg/Mannheim. Bereits am fünften Spieltag bietet die Fußball-Kreisklasse A2 ihr erstes Spitzenspiel. Der FV 03 Ladenburg und der SC Käfertal haben jeweils neun Punkte aus vier Partien eingefahren und haben es sich im Vorderfeld des Klassements bequem gemacht.

In die Partie des Dritten gegen den Ersten gehen die Clubs allerdings mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Während die Römerstädter eine 2:3-Niederlage in Hohensachsen verarbeiten müssen, reisen die Käfertaler mit dem guten Gefühl nach Ladenburg, gegen Heddesheim II einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg gedreht zu haben. „Trotz des Rückstandes in der ersten Halbzeit wussten wir, dass wir noch im Spiel sind, da wir viele Chancen hatten“, sagt Käfertals Sportlicher Leiter Peter Sebert.

Für das Spiel gegen Heddesheim II sowie die beiden kommenden Partien gegen Ladenburg und die DJK Feudenheim hatte sich Sebert insgeheim sieben Punkte ausgerechnet. „Damit wäre ich sehr zufrieden, danach sieht man weiter“, mag Sebert noch nicht über Mitte September hinausblicken. Obwohl mit den rot-gesperrten Wolfgang Foot und Dennis Klumb sowie zwei Urlaubern und den Langzeitverletzten Andy Schrötter und Kurt Schick einige Spieler zu ersetzen sind, ist Sebert zuversichtlich, in Ladenburg etwas einzufahren: „Die Mannschaft setzt um, was die Trainer vorgeben. Ich bin guter Dinge, dass wir nicht als Verlierer vom Feld gehen.“

Ladenburg will aus Fehlern lernen

FV-Trainer Jörg Höpfner hält dagegen: „Es wird ein hartes Stück Arbeit und ein Spiel auf Augenhöhe. Aber wir spielen zuhause und wollen natürlich gewinnen.“ Aus den Fehlern der Vorwoche, als in Hohensachsen die erste Halbzeit verschlafen wurde und dem Kampf der Weinheimer nicht energisch genug entgegengesetzt wurde, soll nun gelernt und die richtigen Schlüsse gezogen werden.

„Wir waren nach unserer Führung zu schnell zufrieden. Wir haben dann bei den Gegentoren nicht dagegengehalten. Die zweite Halbzeit stimmt mich aber positiv“, erklärt Höpfner. Mit der bisherigen Ausbeute seines Teams zeigt sich der FV-Coach einverstanden, wenngleich er den Punkten vom vergangenen Wochenende nachtrauert: „Drei Siege aus vier Spielen ist okay. Natürlich hätte ich mir aber mehr gewünscht, da mehr drin war.“