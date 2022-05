Die SpVgg Wallstadt II hat ihr Schicksalsspiel in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, mit 0:10 (0:4) gegen den SC Käfertal verloren und ist in die B-Klasse abgestiegen. Die SpVgg hätte zwingend einen Sieg benötigt, um den SV Laudenbach noch vom Relegationsplatz zu verdrängen, da Wallstadt selbst am letzten Spieltag spielfrei ist.

„Die ganze Saison ist unglücklich für uns gelaufen.

...