Käfertal am Wegweiser

Mannheim. Der SKV Sandhofen hat durch den 13:0-Sieg in der Fußball-Kreisklasse A2 gegen den SV Laudenbach ein Signal gesetzt und darf schon einen Fuß in den Fahrstuhl Richtung Kreisliga setzen. Dahinter hat sich ein Feld von fünf Teams gebildet, die um Platz zwei, der zur Aufstiegsrunde berechtigt, wetteifern. Mit der SG Mannheim gegen den FV Fortuna Heddesheim II sowie dem SC Käfertal gegen den SV Schriesheim duellieren sich vier Mannschaften aus diesem Quintett an diesem Wochenende direkt.

Käfertals Trainer Uwe Bertsch weiß um die Bedeutung dieser Partie, will aber noch nicht von einem vorentscheidenden Spiel sprechen, wenn seine Elf gegen den SV Schriesheim antritt: „Es könnte ein Richtungsanzeiger sein. Mehr aber nicht, denn man weiß gerade in der jetzigen Phase nicht, in welcher Form und mit welchen Spielern die Mannschaften in den nächsten Wochen antreten können.“

„Jetzt geht es an den Ehrgeiz“

Ob SCK-Trainer Bertsch am Wochenende dabei sein kann, ist fraglich. © Nix

Bertsch weiß, wovon er spricht, denn auch ihn hatte das Corona-Virus in dieser Woche erwischt und in die Quarantäne gezwungen. Das vergangene spielfreie Wochenende haben einige zuletzt verletzte Spieler genutzt, um über die zweite Mannschaft wieder in Spielrhythmus zu kommen. Worauf es im Zielsprint ankommt, um die Vizemeisterschaft zu erreichen, das weiß Bertsch und gibt es entsprechend an sein Team weiter: „Das geht jetzt an den Ehrgeiz der Spieler. Es wird sich zeigen, wie die Mannschaften, die Nachholspiele bestreiten müssen, damit umzugehen wissen.“ Während sein Mitwirken noch nicht sicher ist, hat er weitgehend alle Mann an Bord.

Auch beim SV Schriesheim geht man die Partie mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. „Wir müssen jedes Spiel wie ein Endspiel betrachten. Eine Niederlage wäre zwar ein Rückschlag, aber noch keine Entscheidung“, sagt SV-Co-Trainer Markus Gohlke mit Blick auf den noch frühen Stand der Rückrunde. „Das kann sich vermutlich bis zum letzten Spieltag hinziehen, bis eine Entscheidung gefallen ist.“ wy