Jürgen Berger tippt auf Siege der Niederlande und Portugal

Mannheim. Wales – Dänemark (26. Juni, 18 Uhr)

Der furiose Vorrunden-Schlussakt gegen Russland war für die Dänen der emotionale Befreiungsschlag nach dem Eriksen-Drama. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand hat ihre Spielfreude wiedergefunden und ist bereit für den nächsten Schritt. Da spielt es keine Rolle, dass in Amsterdam diesmal der Heimvorteil fehlt. Die Waliser um Superstar Gareth Bale und Mittelfeld-Lenker Aaron Ramsey sind zwar immer für eine Überraschung gut, doch gegen Dänemark ist bei der EM diesmal Endstation.

Mein Tipp: 1:2

Italien – Österreich (26. Juni, 21 Uhr)

Die Siegesserie der Italiener ist beeindruckend. Seit 29 Spielen hat das Team von Trainer Roberto Mancini nicht mehr verloren - und sich bei der EM in die Favoritenrolle gespielt. In beeindruckender Manier und mit viel Begeisterung wurden die bisherigen Aufgaben gemeistert. Dieses Team ist in allen Mannschaftsteilen exzellent besetzt und vor allem clever. Da können die forschen Österreicher um Kapitän David Alaba und Hoffenheims Aufsteiger Christoph Baumgartner nicht dagegenhalten. Italien schafft den Sprung ins Viertelfinale.

Mein Tipp: 2:0

Niederlande - Tschechien (27. Juni, 18 Uhr)

Drei Spiele, drei Siege - bisher hat Oranje bei der EM die optimale Ausbeute erzielt. Das Team um Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Memphis Depay und Denzel Dumfries verfügt über jede Menge Talent und Titelhunger. Allerdings gehörten die Gruppengegner Österreich, Ukraine und Nordmazedonien nicht zur absoluten Elite, so dass das Achtelfinal-Duell mit den abgezockten Tschechien ein echter Härtetest wird - den die Auswahl von Coach Frank de Boer aufgrund ihrer individuellen Klasse aber bestehen wird.

Mein Tipp: 2:1

Belgien - Portugal 1:2 (27. Juni, 21 Uhr)

Dieses Achtelfinale könnte genauso gut ein Endspiel sein. Die Dauer-Geheimfavoriten aus Belgien um Kevin de Bruyne gegen den Titelverteidiger um Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo. Da sind alle Zutaten für ein spektakuläres Fußballfest und einen Krimi in Sevilla vorhanden. Bei so viel Qualität kommt es darauf an, wer im entscheidenden Moment kühlen Kopf bewahrt und seine Chancen besser nutzt. Und da ist Portugal im Vorteil, das dank einer erneuten Gala von Ronaldo ins Viertelfinale einziehen wird.

Mein Tipp: 1:2

Und wie tippst Du? Mach mit bei unserem EM-Tippspiel, messe Dich mit unseren Experten und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.