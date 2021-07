Jürgen Berger legt sich fest: England - Dänemark 1:2

Mannheim. Mannheim. England - Dänemark 1:2 (Mittwoch, 7. Juli, 21 Uhr)

Die Viertelfinal-Vorstellung der Engländer gegen die Ukraine war beeindruckend. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate stand in der Abwehr felsenfest und in der Offensive übernahm Torjäger Harry Kane wieder die Führungsrolle. Nimmt man den Heimvorteil in Wembley dazu, haben die Three Lions für das Halbfinal-Duell mit Dänemark auf den ersten Blick sicher die Favoritenrolle. Trotzdem erwarte ich einen Coup des Außenseiters. Die Dänen sind ein ganz anderes Kaliber als die überforderten Ukrainer. Der entscheidende Vorteil der leidenschaftlichen Nordeuropäer wird ihre Unbekümmertheit und Spielfreude sein. Die schnellen Angreifer wie Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen oder Mikkel Damsgaard werden viel Verwirrung in der englischen Hintermannschaft stiften und eiskalt ihre Chancen nutzen.

Mein Tipp: 1:2