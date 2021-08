Jorginho, der Abräumer

Istanbul. Der italienische Europameister Jorginho ist zu „Europas Fußballer des Jahres“ gewählt worden. Der 29-Jährige vom FC Chelsea setzte sich bei der Trainer- und Journalistenabstimmung der Europäischen Fußball-Union UEFA gegen N’Golo Kanté und Kevin De Bruyne durch. Sein Chelsea-Trainer Thomas Tuchel wurde nach dem Champions-League-Sieg der Blues als bester Trainer des Jahres geehrt. „Ich nehme den Preis im Namen meines Teams an. Ich bin absolut begeistert“, sagte Tuchel. Als beste Fußballerin des Kontinents wurde Alexia Putellas vom FC Barcelona geehrt.

„Ich bin sehr glücklich mit dem Preis“, sagte Jorginho und bedankte sich bei allen, „die mir auf dieser Reise geholfen haben“. Der 29-Jährige spielt seit 2018 in London und gehörte schon beim Triumph in der Europa League 2019 zu den Leistungsträgern. Auch unter Tuchel, der Chelsea im Januar übernahm, ist der gebürtige Brasilianer, der seit 2016 für Italien aufläuft, ein entscheidender Spieler – ebenso wie in der Squadra Azzurra beim EM-Triumph . dpa