Jetzt auch in Darmstadt punkten

Ried. Die FSG Riedrode bleibt in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt auf Siegkurs. Am Mittwochabend gewann die Elf des Trainergespanns Duro Bozanovic/Andreas Keinz ihr Nachholspiel gegen den SV 07 Geinsheim mit 3:1 (2:1). Am Sonntag (15.30 Uhr) wollen die Blau-Schwarz-Gelben ihre Erfolgsserie fortsetzen. Am 25. Spieltag geht es zum Tabellenzweiten 1. FCA Darmstadt. Zeitgleich wird die Eintracht Bürstadt versuchen, gegen den Sechsten FC Alsbach drei „Big Points“ im Abstiegskampf zu Hause zu behalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Riedrode – Geinsheim 3:1

Vor SVG-Stürmer Alexander Melchior hatte Riedrodes Trainer Andreas Keinz im Vorfeld der Partie ausdrücklich gewarnt. Am Mittwochabend flog der Mann, der im Hinspiel (3:3) drei Tore erzielt hatte, in der dritten Minute mit glatt Rot vom Platz. Nach einem Zweikampf, in dem er ein Foul an sich erkannte, hatte Melchior zu laut protestiert. „Diese Rote Karte hat weder dem Geinsheimer noch unserem Spiel gutgetan. Wir waren bestimmend, aber nicht so zwingend“, fand FSG-Coach Duro Bozanovic.

Sinisa Pitlovic (l.) erwischte einen Sahnetag. Er schoss die FSG Riedrode zum Sieg gegen Geinsheim. © Berno Nix

Das 1:0 für Riedrode durch FSG-Stürmer Sinisa Pitlovic (18.) glich Niclas Krumb schnell aus (23.). Nur eine Minute später stellte Pitlovic vor 100 Zuschauern auf 2:1. Mit dem Tor zum 3:1-Endstand machte Pitlovic in Minute 70 den Sack zu. „Beim 1:0 zieht er einfach mal vom Sechzehner ab. Das 2:0 war ein typischer Pitlovic-Treffer – aus dem Nichts, aus der Drehung ins lange Eck“, lobte Bozanovic einen von zwei FSG-Matchwinnern. Der zweite war Riedrodes Torhüter Chris Keilmann. „Wir waren durch eigene Unkonzentriertheiten so nachlässig, dass der Gegner sicher viermal allein auf das Tor zugelaufen ist. In allen Situationen hat Chris überragend gehalten“, stellte Bozanovic klar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit dem dritten Sieg in Folge holte sich die FSG (48 Punkte) Platz fünf zurück. Am Sonntag könnte Riedrode mit einem Erfolg im direkten Duell zum Tabellenzweiten aufschließen. „Der FCA Darmstadt hat unheimlich viel Qualität. Der Rasenplatz dort wird nicht im besten Zustand sein, aber wir sind nur drei Zähler hinten dran und fahren nicht dahin, um die Punkte dort zu lassen“, meint Bozanovic, der nach dem Geinsheim-Spiel „mehr Disziplin, mehr Laufbereitschaft und Zweikampfstärke“ fordert. Allzu streng will sich der Coach jedoch nicht äußern: „Solche Spiele gibt es. Wichtig ist, dass man sie trotzdem gewinnt.“

Das 0:3 aus dem Hinspiel ist für Bozanovic kein Thema mehr. Gleiches gilt für die schweren Vorwürfe, die FCA-Präsident Andreas Bergemann nach der Verletzung eines Spielers gegen die Riedroder erhob - und denen die FSG vehement widersprach.

Et. Bürstadt – Alsbach

Das späte 0:2 beim Siebten TSV Höchst hat Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund verarbeitet. „Wir hatten es nicht verdient, zu verlieren, Höchst aber auch nicht. Es war ein typisches 0:0-Spiel. Es hätte der Moral gutgetan, wenn wir nach dem 3:0 gegen die Sportfreunde Heppenheim ein zweites Mal in Folge zu null gespielt hätten. Wir haben uns mehr als teuer verkauft“, nimmt Sigmund vor allem die positiven Aspekte aus diesem Vergleich mit.

Der Sechste Alsbach (47 Punkte) fertigte am Sonntag den Vierten SG Langstadt/Babenhausen mit 3:0 zu Hause ab. „Ein gutes Ergebnis“, weiß Sigmund: „Aber wir wollen unsere Heimstärke nutzen. Wenn wir drin bleiben wollen, muss es das Ziel sein, auch gegen eine Mannschaft aus dem vorderen Tabellendrittel zu gewinnen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Was dem Eintracht-Coach trotz eines Sechs-Punkte-Rückstands auf das rettende Ufer Mut macht? „Die jüngsten Auftritte, die gezeigt haben, dass wir in der Gruppenliga mitspielen können“, betont der 42-Jährige: „Wir trainieren zurzeit ordentlich und wollen uns dafür belohnen.“ Am Sonntag muss der Tabellen-15. (18 Punkte) wohl ohne Vitali Becker (Schlag abbekommen) planen. Auch Spielertrainer Sigmund, der weiter an einer Zerrung laboriert, droht auszufallen. Dafür könnte Winterneuzugang Daniel Böck sein Ligadebüt im Eintracht-Trikot geben.