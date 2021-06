Jan Kotulla rechnet mit einem Remis zum Auftakt

Mannheim. Türkei – Italien (11. Juni, 21 Uhr)

AdUnit urban-intext1

Eröffnungsspiele eines großen Turniers haben immer etwas ganz Besonderes. Ein Jahr später als geplant geht es nun mit dem Duell Italien – Türkei in diese EM, die in zehn Staaten ausgetragen wird. Welches Team kommt besser mit dem Druck zurecht? Kann Italien den Heimvorteil – die Azzurri absolvieren alle drei Vorrundenpartien in Rom – nutzen? Denn klar ist, wer diese Partie gewinnt, steht schon mit einem Bein im Achtelfinale. Aus regionaler Sicht wird spannend, wie sich der gebürtige Mannheimer Hakan Çalhanoğlu vom AC Mailand bei seiner zweiten EM-Teilnahme schlägt.

Alles andere als eine packende Begegnung zwischen dem Europameister von 1968 Italien und der Türkei vor bis zu 15 000 Zuschauern im Olympiastadion von Rom würde mich überraschen.

Mein Tipp: 1:1

AdUnit urban-intext2

Du wie tippst Du?

Mach mit bei unserem EM-Tippspiel, messe Dich mit unseren Experten und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.

AdUnit urban-intext3

Viel Spaß und Erfolg!

AdUnit urban-intext4