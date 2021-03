Schriesheim. Der Fußball-A-Ligist SV Schriesheim ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Karlheinz Lohnert, der seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben hatte, fündig geworden und baut dabei auf eine interne Lösung. Mit Ricardo Guimaraes und Jusuf Karabegovic stehen zukünftig zwei bekannte Gesichter an der Seitenlinie. Beide trainieren seit Jahren in der Jugendabteilung des SV Schriesheim und kennen den Verein daher sehr gut.

„Wir freuen uns, dass wir zwei Schriesheimer Jungs gefunden haben, die sich der Herausforderung in der ersten Männermannschaft des SV Schriesheim stellen. Wir setzen damit unseren Weg auch auf dem Trainerposten fort, verstärkt auf Schriesheimer zu setzen und diejenigen Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren. Wir wollen gleichzeitig ein Signal an unsere Jugendspieler senden“, betont der Spielausschussvorsitzende Marek Zwolinski in einer Pressemitteilung des Clubs.

Junge Mannschaft

Schon im Vorfeld hatte Zwolinskis Spielausschuss-Kollege Sebastian Schromm eine Lösung aus den eigenen Reihen priorisiert. „Wir haben eine junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 24,1 Jahren. Wir wollten eine Lösung, die mit jungen Spielern gut umgehen kann und diese auch weiterentwickelt“, hatte Schromm das Profil der neuen Trainer im Vorfeld charakterisiert.

Für Lohnert endet die Trainertätigkeit an der Bergstraße auf eigenen Wunsch. „Es kann sein, dass es das komplett war. Vielleicht kribbelt es auch wieder, wenn es losgeht“, ließ sich Lohnert hinsichtlich seines Abschieds vom Trainergeschehen eine Hintertür offen. Im Hinblick auf eine mögliche Fortsetzung der Runde hatte Lohnert auf die Verpflichtung von Neuzugängen in der Winter-Wechselperiode verzichtet. „Es hätte keinen Sinn gemacht, Spieler zu holen, um ihnen ein paar Wochen später zu sagen, dass ich in der nächsten Saison nicht mehr da bin“, erklärte Lohnert. Verlassen haben Schriesheim Matthias Niemann (pausiert), Dominik Buhl und Leo Brand (beide studienbedingt). wy