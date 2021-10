Ingvartsens Treffen mit dem Ex-Club

Mainz. Marcus Ingvartsen rechnet mit einem „sehr interessanten Duell“ – und der dänische Angreifer müsste es am besten beurteilen können. Schließlich gehörte der Neuzugang des FSV Mainz 05 noch vor einem Monat dem Kader von Union Berlin an. Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) treffen beide Teams aufeinander. Ingvartsen darf dann auf seinen ersten Startelfeinsatz bei den Gastgebern hoffen. „Der Marcus hat eine gute Entwicklung genommen. Er findet sich immer besser in die Mannschaft rein“, sagte Trainer Bo Svensson am Freitag.

„Wenn Teams gegen Union antreten, wissen sie, dass es ein hartes Spiel wird – das ist in Mainz genauso, weil die Gegner wissen, dass wir einhundert Prozent geben und Druck aufbauen“, versprach Ingvartsen ein heißes Duell. Er weiß aber auch: „Es wird schwierig, sie zu knacken.“ dpa