Imaginärer Schutzmantel

Frankfurt. Die fast 400 Mitarbeiter bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL), die auf virtuellem Wege die Vorstellungsrunde von Donata Hopfen verfolgten, haben einen Kernsatz ihrer neuen Chefin noch gut in Erinnerung: „Geht nicht, gibt’s nicht!“ So tritt jemand nur an, der als Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung einiges bewegen möchte. Die 45-Jährige ist zudem unlängst einstimmig vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Vizepräsidentin bestätigt worden. Mehr Einfluss hat noch keine Frau im deutschen Fußball besessen.

Ein Millionenpublikum registrierte bei der Live-Übertragung des Rückrundenauftakts zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach (1:2), wie die neue Chefin mit ausreichend Sicherheitsabstand zum Bayern-Boss Oliver Kahn auf der Ehrentribüne der Münchner Arena saß. Gut geschützt mit einer Decke. So wie sich überhaupt einen imaginären Schutzmantel zugelegt hat, in dem sie sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgehalten hat. Keine Interviews, keine Pressekonferenz.

So schnell soll das auch nicht passieren, heißt es. Es ist davon auszugehen, dass die 14 Jahre für Axel Springer, davon zuletzt als Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der Bild-Gruppe arbeitende Hopfen sehr genau abgewogen hat, warum sie zuerst nach innen statt nach außen wirken will. Ihr Vorgänger, der gewiss nicht profilierungssüchtige, aber eben auch nicht kamerascheue Christian Seifert nannte sie eine „gut vernetzte, extrem engagierte Managerin“ und verband seine Abschiedsrede mit einer Bitte: „Skepsis ist völlig unangebracht. Gebt der Frau eine Chance – so wie mir auch. Sie ist eine sehr gute Wahl.“ Der Ligaverband begrüßte seine neue Führungskraft zum Jahreswechsel kurz auf seinen digitalen Plattformen mit: „Herzlich willkommen, Donata Hopfen!“

Im Gegensatz etwa zum DFB-Interimspräsidenten Rainer Koch verzichtet die 2014 von der Fachzeitschrift „Horizont“ zur „Medienfrau des Jahres“ gekürte Führungskraft auf Selbstdarstellung in den Sozialen Medien. Dem Branchendienst „turi“ hat sie vor vielen Jahren mal verraten, was sie nie über sich später lesen möchte: „taff“ zu sein. Bei ihrem letzten Arbeitgeber, der Beraterfirma BCG Digital Ventures, beschrieb sie sich so: „Den Mut zu haben, Dinge neu zu denken und sie dann auch konsequent und nachhaltig umzusetzen, treibt mich an.“

Ihr Start in der DFL-Zentrale könnte unangenehmer kaum sein: Zuerst ist Krisenmanagement in Sachen Corona gefragt, denn Omikron dürfte noch für Wochen und Monaten für so manche Zerreißprobe im Liga-Betrieb sorgen. Zudem muss das völlig zerrüttete Verhältnis zum Mutterverband DFB gekittet werden, der Grundlagenvertrag neu verhandelt werden. Hopfens Vorteil: Stringentes Handeln, klare Priorisierungen sollen Wesenskern ihres Tuns sein. In der Vorwoche gab sie eben nicht dem Drängen des FC Bayern auf eine Spielverlegung nach, denn die Statuten waren eindeutig. Gut, dass sie hier standfest bliebt; schlecht, dass ihr tags darauf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit unqualifizierten Einlassungen im „Sport1-Doppelpass“ indirekt in den Rücken fiel.

Auf Dauer wird die mit einem Dreijahresvertrag ausgestattete Hopfen daher nicht umhin kommen, ihre Positionen und Entscheidungen öffentlich zu erklären. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass der mitteilungsbedürftige Hans-Joachim Watzke, der offiziell am 11. Februar offiziell sein Amts als Liga-Aufsichtsratschef antritt, als das neue DFL-Sprachrohr wahrgenommen wird. Der BVB-Boss berichtete von einem „sehr positiven Gespräch“ mit der ehrgeizigen Macherin, ähnlich äußerte sich der mit Hopfen im Flieger nach München sitzende Stefan Kuntz als Fernsehexperte.

Ihr außerordentlich strukturiertes Vorgehen soll auch Multifunktionär Peter Peters imponiert haben, der zur Inthronisierung mitteilte: „Donata Hopfen ist die richtige Persönlichkeit für eine der wichtigsten Positionen im deutschen Fußball. In einer Zeit des Wandels verfügt sie über alle Qualitäten und große Durchsetzungsfähigkeit, um die DFL in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“ Diese Lobpreisung vom Aufsichtsratsvorsitzenden der DFL GmbH ist auch im letzten Bundesliga-Magazin abgedruckt, wo Hopfen versprach, gesellschaftliche Verantwortung mit technologischen und medialen Veränderungen unter einen Hut zu bringen.

Wenn sich viele der 36 Proficlubs gerne zum neuerdings in den Lizenzierungsbestimmungen verankerten Thema Nachhaltigkeit bekennen, werden sie doch vor allem darauf achten, was die DFL unter neuer Führung bei der im Frühjahr 2023 anstehenden Ausschreibung der nationalen Medienrechte herausholt. Es war auf jeden Fall eine mutige Entscheidung, die Leitung der Liga-Organisation in die Hände einer Person zu geben, die das Fußball-Business bislang eher aus medialer (Vermarkungs-)Perspektive betrachtet hat.

Die englische Premier League wollte übrigens vor drei Jahren einen ähnlichen Weg beschreiten und Susanna Dinnage vom Mediengiganten Discovery zur Chefin der umsatzstärksten Fußball-Liga der Welt machen, doch kurz vor Amtsantritt machte die anerkannte Geschäftsfrau einen Rückzieher. Ohne wirkliche Angabe von Gründen. Geht nicht, gibt’s mitunter doch.